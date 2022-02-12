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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Питерборо Юнайтед - Престон
Питерборо Юнайтед - Престон: обзор матча 12 февраля 2022
Питерборо Юнайтед
12.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
0 : 1
Завершен
Престон
80'
К. Арчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Питерборо Юнайтед - Престон
Замена
Р. Джонс
️️️️
К. Поку
85'
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
Ж. Фукс
81'
80'
ГОЛ! 0:1!
К. Арчер
Пас отдал
А. Брауне
77'
Замена
Р. Ледсон
️️️️
Б. Уайтмэн
73'
Желтая карточка
С. ван ден Берг
68'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Д. Ирл
62'
Замена
Ч. Эванс
️️️️
Э. Риис
Замена
Б. Мамба
️️️️
Х. Коулсон
61'
28'
Желтая карточка
П. Бауэр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
23
Джо Уорд
ЦП
8
Оливер Норберн
ЦП
17
Кваме Поку
ЦФ
13
Стивен Бенда
ЦФ
2
Франки Кент
ЦФ
20
Джош Найт
ЦФ
7
Жеандо Фукс
ЦФ
10
Рис Браун
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Питерборо Юнайтед
19
Бали Мамба
ПЗ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦП
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
2-2-5
15
Коулсон
4
Томпсон
23
Уорд
8
Норберн
20
Найт
9
Кларк-Харрис
10
Браун
7
Фукс
2
Кент
4-4-2
1
Иверсен
4
ван ден Берг
5
Бауэр
16
Хьюз
32
Ирл
44
Поттс
8
Уайтмэн
14
Джонсон
8
Брауне
17
Риис
9
Арчер
15
Коулсон
19
Мамба
19
Мамба
15
Коулсон
17
Поку
26
Джонс
26
Джонс
17
Поку
7
Фукс
7
Мэрриот
7
Мэрриот
7
Фукс
32
Ирл
7
Синклейр
7
Синклейр
32
Ирл
8
Уайтмэн
4
Ледсон
4
Ледсон
8
Уайтмэн
17
Риис
17
Эванс
17
Эванс
17
Риис
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Престон
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Престон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
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