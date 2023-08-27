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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Пересвет - Спартак Т
Пересвет - Спартак Т: обзор матча 27 августа 2023
Пересвет
27.08.2023, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
1 : 2
Завершен
Спартак Т
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Статистика матча Пересвет - Спартак Т
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0
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0
Матчи команд
Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Пересвет
0 : 1
11.11.2023
Красное Знамя
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Сатурн
2 : 0
05.11.2023
Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Пересвет
1 : 2
28.10.2023
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Калуга
5 : 0
22.10.2023
Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Пересвет
1 : 3
16.10.2023
Химки-М
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Волна
0 : 0
18.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Спартак Т
0 : 0
10.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Ротор-2
0 : 1
03.10.2026
Спартак Т
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Пересвет
Спартак Т
Тамбов сделал значительный шаг на пути к возвращению в РПЛ
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2 октября
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25 августа
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Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
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2022.11.13 13:06
2
«Рональдо в «Пересвете»!» Клуб Второй лиги объявил о подписании нового игрока
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Товарищеский матч. Тульский «Арсенал» забил девять голов «Пересвету»
2022.03.27 18:17
Тамбов сделал значительный шаг на пути к возвращению в РПЛ
31 октября
1
«Ротор-2» – «Спартак Тамбов»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Спартак Тамбов» – «Квант»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
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25 августа
3
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