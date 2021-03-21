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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Венло
Зволле - Венло: обзор матча 21 марта 2021
Зволле
21.03.2021, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 27 тур
2 : 1
Завершен
Венло
66'
С. Тедич
79'
Т. Лам (П)
69'
Р. Гелми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - Венло
90'
+3
Желтая карточка
Г. Якумакис
Замена
Ю. Накаяма
️️️️
В. Мисиджан
88'
81'
Замена
J. Arias
️️️️
C. Kum
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Лам
79'
74'
Замена
W. Essanoussi
️️️️
D. Post
69'
ГОЛ! 1:1!
Р. Гелми
ГОЛ! 1:0!
С. Тедич
Пас отдал
Т. Лам
66'
Замена
М. ван Дуйнен
️️️️
E. Reijnders
63'
Замена
П. Клемент
️️️️
М. Саймак
63'
60'
Замена
А. Донис
️️️️
T. Hunte
Желтая карточка
Т. Лам
51'
Замена
С. Тедич
️️️️
Т. Бейтинк
46'
Замена
И. Ферай
️️️️
М. Бенсон
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
3
Кеннет Пал
ЛЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
6
Мустафа Саймак
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Венло
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
14
Christian Kum
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
8
Danny Post
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
27
Torino Hunte
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Зволле
3
Юта Накаяма
ЦЗ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
24
Пелле Клемент
ЦП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
24
Nigel Bertrams
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
47
Destan Bajselmani
ЦФ
11
Jesper Drost
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
Венло
30
Делано ван Крой
ВР
6
Tristan Dekker
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
38
Яхкуро Ремер
ПВ
22
Bram Verbong
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
0
J. John
ЦФ
25
Jafar Arias
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
3-1-1-5
3
Пал
3
Лам
4
Керстен
6
Саймак
14
Бенсон
2
29
Бейтинк
30
23
1
3-1-1-5
1
14
5
Гелми
33
Пахоник
8
32
ван Крой
5
7
Якумакис
27
15
25
6
Саймак
24
Клемент
24
Клемент
6
Саймак
7
Мисиджан
3
Накаяма
3
Накаяма
7
Мисиджан
29
Бейтинк
9
Тедич
9
Тедич
29
Бейтинк
23
29
ван Дуйнен
29
ван Дуйнен
23
14
Бенсон
10
Ферай
10
Ферай
14
Бенсон
8
24
24
8
14
25
25
14
27
22
Донис
22
Донис
27
Остались в запасе
Зволле
Венло
24
Nigel Bertrams
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
47
Destan Bajselmani
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
11
Jesper Drost
ЦФ
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ОП
Главный тренер
Яп Стам
22
Bram Verbong
ЦФ
0
J. John
ЦФ
38
Яхкуро Ремер
ПВ
0
G. Hupperts
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
6
Tristan Dekker
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
Остались в запасе
24
Nigel Bertrams
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
47
Destan Bajselmani
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
11
Jesper Drost
ЦФ
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ОП
Остались в запасе
22
Bram Verbong
ЦФ
0
J. John
ЦФ
38
Яхкуро Ремер
ПВ
0
G. Hupperts
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
6
Tristan Dekker
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Зволле - Венло
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Информация о матче
Стадион:
MAC3ПАРК
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