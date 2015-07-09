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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Партизани - Стремсгодсет
Партизани - Стремсгодсет: обзор матча 09 июля 2015
Партизани
09.07.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Стремсгодсет
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Партизани - Стремсгодсет
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Партизани
0 : 1
17.07.2025
Нымме Калью
Лига конференций, 1 раунд
Нымме Калью
1 : 1
10.07.2025
Партизани
Лига конференций, 2 раунд
Партизани
0 : 0
01.08.2024
Иберия 1999
Лига конференций, 2 раунд
Иберия 1999
2 : 0
25.07.2024
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Марсашлокк
1 : 2
18.07.2024
Партизани
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Эйр Албания
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Партизани
Стремсгодсет
Защитник ЦСКА близок к отправке в братский «Партизан»
24 января
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Защитник ЦСКА близок к отправке в братский «Партизан»
24 января
Воробьев: «В целом дебют за основной состав «Краснодара» прошел хорошо»
2016.08.26 06:59
Лига Европы. «Краснодар» не смог обыграть «Партизани»
2016.08.25 22:23
10
Кононов: «В матче с «Партизани» проведу ротацию состава «Краснодара»
2016.08.25 06:12
11
«Партизани» – «Краснодар» будет обслуживать датская бригада арбитров
2016.08.22 15:40
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
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