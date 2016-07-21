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Лига Европы 2026/2027
Заглембе - Партизан
Заглембе - Партизан: обзор матча 21 июля 2016
Заглембе
21.07.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, 2 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Партизан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заглембе - Партизан
101'
Желтая карточка
С. Илич
Начало матча
Статистика матча Заглембе - Партизан
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
- : -
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 11 тур
Заглембе
1 : 0
18.10.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 10 тур
Краковия
3 : 1
10.10.2026
Заглембе
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Информация о матче
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