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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Партизан - Спарта
Партизан - Спарта: обзор матча 24 февраля 2022
Партизан
24.02.2022, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
2 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Спарта
7'
Рикарду
24'
Рикарду
85'
А. Гложек
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Партизан - Спарта
Желтая карточка
М. Евтович
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Т. Виснер
Желтая карточка
Ф. Холендер
90'
+3
Желтая карточка
А. Попович
90'
+1
Желтая карточка
С. Урошевич
85'
85'
ГОЛ! 2:1!
А. Гложек
Пас отдал
Д. Ганцко
Замена
Н. Терзич
️️️️
М. Йойич
78'
Замена
Ф. Холендер
️️️️
К. Мениг
77'
70'
Замена
А. Карабец
️️️️
Л. Гараслин
Вторая желтая
Рикарду
66'
62'
Замена
Л. Крейчи
️️️️
Т. Чванчара
62'
Замена
Б. Докал
️️️️
М. Сачек
Замена
М. Евтович
️️️️
Б. Натхо
61'
Замена
Н. Йович
️️️️
Л. Маркович
61'
48'
Желтая карточка
Т. Чванчара
Желтая карточка
Н. Милетич
46'
46'
Замена
М. Минчев
️️️️
Я. Пешек
35'
Желтая карточка
Л. Крейчи
ГОЛ! 2:0!
Рикарду
Пас отдал
М. Йойич
24'
ГОЛ! 1:0!
Рикарду
Пас отдал
С. Зделар
7'
Желтая карточка
Рикарду
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Попович
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
18
Милош Йойич
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
10
Рикарду
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
27
Филип Панак
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
10
Якуб Пешек
ЦП
37
Ладислав Крейчи
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
7
Филип Холендер
ЛАЗ
23
Боян Остойич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
80
Неманья Йович
ЛВ
8
Марко Евтович
ЦП
99
Милан Смилянич
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
24
Никола Терзич
ПВ
15
Александар Лутовац
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
29
Марко Милованович
ЦФ
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
29
Адам Габриэль
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
4-1-2-1-2
1
Попович
28
Урошевич
73
Милетич
5
Вуячич
6
Саничанин
14
Зделар
18
Йойич
10
Натхо
11
Мениг
8
Маркович
10
Рикарду
3-2-2-1-2
30
Холек
28
Виснер
17
Ганцко
3
Витик
61
Сачек
27
Панак
10
Пешек
37
Крейчи
17
Гараслин
70
Чванчара
10
Гложек
11
Мениг
7
Холендер
7
Холендер
11
Мениг
10
Натхо
8
Евтович
8
Евтович
10
Натхо
8
Маркович
80
Йович
80
Йович
8
Маркович
18
Йойич
24
Терзич
24
Терзич
18
Йойич
70
Чванчара
7
Крейчи
7
Крейчи
70
Чванчара
61
Сачек
9
Докал
9
Докал
61
Сачек
17
Гараслин
9
Карабец
9
Карабец
17
Гараслин
10
Пешек
17
Минчев
17
Минчев
10
Пешек
Остались в запасе
Партизан
Спарта
85
Неманья Стеванович
ВР
23
Боян Остойич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
15
Александар Лутовац
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
29
Марко Милованович
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
29
Милан Хеча
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
11
Матей Ринеш
ЛВ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
23
Боян Остойич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
15
Александар Лутовац
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
29
Марко Милованович
ЦФ
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
11
Матей Ринеш
ЛВ
Главный тренер
Александр Станоевич
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Партизан - Спарта
6
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
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