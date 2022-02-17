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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Спарта - Партизан
Спарта - Партизан: обзор матча 17 февраля 2022
Спарта
17.02.2022, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Партизан
78'
К. Мениг
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Спарта - Партизан
90'
Желтая карточка
И. Вуячич
90'
Желтая карточка
Н. Терзич
Желтая карточка
Л. Крейчи
90'
83'
Замена
Н. Терзич
️️️️
К. Мениг
Замена
Ф. Панак
️️️️
О. Челустка
79'
78'
ГОЛ! 0:1!
К. Мениг
Пас отдал
С. Зделар
Желтая карточка
А. Гложек
67'
Замена
Л. Крейчи
️️️️
Я. Пешек
66'
Замена
Б. Докал
️️️️
Т. Чванчара
66'
63'
Замена
М. Милованович
️️️️
Рикарду
63'
Замена
Н. Йович
️️️️
Л. Маркович
59'
Замена
М. Живкович
️️️️
А. Милькович
Замена
Л. Гараслин
️️️️
А. Карабец
57'
46'
Замена
М. Евтович
️️️️
Б. Натхо
32'
Желтая карточка
Л. Маркович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
2
Мартин Сухомель
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
8
Давид Павелка
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Партизан
1
Александар Попович
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
14
Саша Зделар
ОП
18
Милош Йойич
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Спарта
40
Франтишек Котек
ВР
29
Милан Хеча
ВР
27
Филип Панак
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
29
Адам Габриэль
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
11
Матей Ринеш
ЦФ
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
7
Филип Холендер
ЛАЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
80
Неманья Йович
ЛВ
99
Милан Смилянич
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
24
Никола Терзич
ПВ
15
Александар Лутовац
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
29
Марко Милованович
ЦФ
3-2-3-2
30
Холек
3
Витик
33
Челустка
17
Ганцко
2
Сухомель
61
Сачек
8
Павелка
9
Карабец
10
Пешек
10
Гложек
70
Чванчара
3-2-2-1-2
1
Попович
73
Милетич
5
Вуячич
28
Урошевич
2
Милькович
14
Зделар
18
Йойич
10
Натхо
11
Мениг
10
Рикарду
8
Маркович
33
Челустка
27
Панак
27
Панак
33
Челустка
10
Пешек
7
Крейчи
7
Крейчи
10
Пешек
70
Чванчара
9
Докал
9
Докал
70
Чванчара
9
Карабец
17
Гараслин
17
Гараслин
9
Карабец
2
Милькович
17
Живкович
17
Живкович
2
Милькович
10
Натхо
8
Евтович
8
Евтович
10
Натхо
8
Маркович
80
Йович
80
Йович
8
Маркович
11
Мениг
24
Терзич
24
Терзич
11
Мениг
10
Рикарду
29
Милованович
29
Милованович
10
Рикарду
Остались в запасе
Спарта
Партизан
40
Франтишек Котек
ВР
29
Милан Хеча
ВР
21
Матей Полидар
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
11
Матей Ринеш
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
85
Неманья Стеванович
ВР
7
Филип Холендер
ЛАЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
15
Александар Лутовац
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Остались в запасе
40
Франтишек Котек
ВР
29
Милан Хеча
ВР
21
Матей Полидар
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
11
Матей Ринеш
ЦФ
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
7
Филип Холендер
ЛАЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
15
Александар Лутовац
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Александр Станоевич
Статистика матча Спарта - Партизан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Информация о матче
Стадион:
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