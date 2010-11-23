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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Партизан - Шахтер
Партизан - Шахтер: обзор матча 23 ноября 2010
Партизан
23.11.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 5 тур
0 : 3
Завершен
Шахтер
53'
Т. Степаненко
58'
Жадсон
68'
Эдуардо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Партизан - Шахтер
Замена
И. Илиев
️️️️
С. Илич
Желтая карточка
С. Илич
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Жадсон
Замена
В. Виценец
️️️️
А. Гай
Замена
А. Давидов
️️️️
А. Морейра
ГОЛ! 0:3!
Эдуардо
Пас отдал
Виллиан
Желтая карточка
Д. Чигринский
Замена
Медо
️️️️
Р. Петрович
Замена
Эдуардо
️️️️
Д. Коста
ГОЛ! 0:2!
Жадсон
Пас отдал
Д. Срна
ГОЛ! 0:1!
Т. Степаненко
Пас отдал
Д. Чигринский
Желтая карточка
Т. Степаненко
Желтая карточка
С. Бабович
Желтая карточка
М. Смилянич
Желтая карточка
А. Гай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
88
Владимир Стойкович
ВР
21
Александар Лазевски
ЛЗ
22
Марко Йованович
ЦЗ
20
Младен Крстаич
(К)
ЦЗ
2
Синиша Стеванович
ПЗ
22
Саша Илич
ЛП
3
Радосав Петрович
ОП
99
Милан Смилянич
ЦП
10
Алмани Морейра
АП
10
Стефан Бабович
ПП
9
Клео
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
10
Жадсон
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Партизан
12
Живко Живкович
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
23
Александр Давидов
ЦП
44
Медо
ЦП
11
Пьер Бойя
ЦФ
77
Ивица Илиев
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
25
Виталий Виценец
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
9
Эдуардо
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
4-1-3-1-1
88
Стойкович
21
Лазевски
22
Йованович
20
Крстаич
2
Стеванович
3
Петрович
22
Илич
99
Смилянич
10
Бабович
10
Морейра
9
Клео
4-1-1-3-1
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
19
Чигринский
15
Рац
27
Степаненко
19
Гай
10
Виллиан
10
Жадсон
11
Коста
4
Адриано
10
Морейра
23
Давидов
23
Давидов
10
Морейра
3
Петрович
44
Медо
44
Медо
3
Петрович
22
Илич
77
Илиев
77
Илиев
22
Илич
19
Гай
25
Виценец
25
Виценец
19
Гай
10
Жадсон
11
Тейшейра
11
Тейшейра
10
Жадсон
11
Коста
9
Эдуардо
9
Эдуардо
11
Коста
Остались в запасе
Партизан
Шахтер
12
Живко Живкович
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
11
Пьер Бойя
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
11
Пьер Бойя
ЦФ
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Партизан - Шахтер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
21.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Франк Де Блекере
(Оденарде)
Стадион:
Партизан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 22:30 (прямая)
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