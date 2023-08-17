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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Партизан - Сабах
Партизан - Сабах: обзор матча 17 августа 2023
Партизан
17.08.2023, четверг, 22:00
Лига конференций, 3 раунд
3 : 0
Первый матч – 0 : 2
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Сабах
30'
М. Салданья
58'
Б. Натхо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Партизан - Сабах
Пенальти не реализован!
Н. Алескеров
ГОЛ!
С. Баждар
5:4
ГОЛ!
C.
4:4
ГОЛ!
Н. Антич
4:3
ГОЛ!
А. Нуриев
3:3
ГОЛ!
А. Калулу
3:2
ГОЛ!
E. Apeh
2:2
ГОЛ!
Н. Николич
2:1
ГОЛ!
А. Исаев
1:1
ГОЛ!
А. Павлович
1:0
Вторая желтая
К. Белич
116'
Замена
А. Павлович
️️️️
М. Салданья
110'
Желтая карточка
К. Белич
107'
102'
Замена
И. Алекперов
️️️️
Б. Летич
90'
+8
Желтая карточка
C.
87'
Желтая карточка
Ю. Иманов
Желтая карточка
А. Шчекич
83'
Замена
С. Баждар
️️️️
К. Северина
82'
Замена
Н. Николич
️️️️
Б. Натхо
82'
78'
Замена
️️️️
В. Тиль
74'
Замена
️️️️
С. Шакла
74'
Замена
E. Apeh
️️️️
Д. Волкови
Замена
А. Калулу
️️️️
К. Мениг
72'
Замена
А. Шчекич
️️️️
F. Kanoute
64'
63'
Замена
Н. Алескеров
️️️️
Д. Маргарита
ГОЛ! 2:0!
Б. Натхо
58'
57'
Желтая карточка
С. Шакла
ГОЛ! 1:0!
М. Салданья
Пас отдал
К. Мениг
30'
26'
Желтая карточка
M. Hadhoudi
8'
Желтая карточка
Б. Летич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
17
Кристиян Белич
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
34
Ксандер Северина
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Сабах
1
Юсиф Иманов
ВР
24
Marouane Hadhoudi
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
12
Венсан Тиль
ЦП
15
Christian
ЦП
17
Джирл Маргарита
ЦП
7
Анатолий Нуриев
АП
7
Боян Летич
ЦФ
19
Давит Волкови
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
9
Самед Баждар
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
Сабах
55
Nicat Mehbalyev
ВР
72
Rüstam Samiqullin
ВР
5
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
77
Shakir Seyidov
ЦП
22
Seymur Mammadov
ЦП
29
Джейхун Нуриев
ЦП
21
Ильдар Алекперов
ЦП
17
Jon Irazábal Iraurgui
ЦФ
10
Намик Алескеров
ЦФ
19
E. Apeh
ЦФ
17
Теллур Муталимов
ЦФ
33
Camal Cafarov
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Йованович
5
Антич
15
Маркович
6
Илич
17
Белич
10
Натхо
11
Мениг
2
Стойкович
6
34
Северина
20
Салданья
3-1-3-1-2
1
Иманов
24
4
Шакла
2
Сейдиев
10
Исаев
12
Тиль
15
17
Маргарита
7
Нуриев
19
Волкови
7
Летич
6
19
Шчекич
19
Шчекич
6
11
Мениг
15
Калулу
15
Калулу
11
Мениг
34
Северина
9
Баждар
9
Баждар
34
Северина
20
Салданья
20
Павлович
20
Павлович
20
Салданья
10
Натхо
23
Николич
23
Николич
10
Натхо
7
Летич
21
Алекперов
21
Алекперов
7
Летич
17
Маргарита
10
Алескеров
10
Алескеров
17
Маргарита
19
Волкови
19
19
19
Волкови
Остались в запасе
Партизан
Сабах
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
32
Неманья Трифунович
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
55
Nicat Mehbalyev
ВР
72
Rüstam Samiqullin
ВР
5
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
77
Shakir Seyidov
ЦП
22
Seymur Mammadov
ЦП
29
Джейхун Нуриев
ЦП
17
Jon Irazábal Iraurgui
ЦФ
17
Теллур Муталимов
ЦФ
33
Camal Cafarov
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
32
Неманья Трифунович
ЦФ
Остались в запасе
55
Nicat Mehbalyev
ВР
72
Rüstam Samiqullin
ВР
5
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
77
Shakir Seyidov
ЦП
22
Seymur Mammadov
ЦП
29
Джейхун Нуриев
ЦП
17
Jon Irazábal Iraurgui
ЦФ
17
Теллур Муталимов
ЦФ
33
Camal Cafarov
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Партизан - Сабах
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Сабах
- : -
28.11.2026
Араз-Нахичевань
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Сумгаит
1 : 5
20.11.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Сабах
2 : 2
08.11.2026
Шамахы
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Туран Товуз
3 : 2
30.10.2026
Сабах
Информация о матче
Стадион:
Партизан
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