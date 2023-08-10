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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Сабах - Партизан
Сабах - Партизан: обзор матча 10 августа 2023
Сабах
10.08.2023, четверг, 19:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Партизан
70'
Б. Летич
74'
Б. Летич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сабах - Партизан
Желтая карточка
А. Исаев
90'
+7
83'
Замена
Н. Николич
️️️️
М. Салданья
Замена
️️️️
В. Тиль
82'
ГОЛ! 2:0!
Б. Летич
Пас отдал
А. Исаев
74'
ГОЛ! 1:0!
Б. Летич
70'
Замена
Н. Алескеров
️️️️
Д. Маргарита
70'
Пенальти не реализован!
А. Исаев
69'
67'
Замена
Д. Пантич
️️️️
F. Kanoute
66'
Замена
А. Шчекич
️️️️
К. Белич
66'
Замена
А. Стойкович
️️️️
А. Филипович
Замена
Д. Волкови
️️️️
E. Apeh
58'
55'
Замена
Б. Натхо
️️️️
А. Калулу
Желтая карточка
E. Apeh
52'
Желтая карточка
C.
50'
4'
Желтая карточка
К. Белич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сабах
1
Юсиф Иманов
ВР
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
24
Marouane Hadhoudi
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
17
Джирл Маргарита
ЦП
15
Christian
ЦП
12
Венсан Тиль
ЦП
7
Анатолий Нуриев
АП
19
E. Apeh
ЦФ
7
Боян Летич
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
17
Кристиян Белич
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
6
F. Kanoute
ЦФ
34
Ксандер Северина
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Сабах
55
Nicat Mehbalyev
ВР
72
Rüstam Samiqullin
ВР
5
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
21
Ильдар Алекперов
ЦП
29
Джейхун Нуриев
ЦП
77
Shakir Seyidov
ЦП
33
Camal Cafarov
ЦФ
10
Намик Алескеров
ЦФ
17
Теллур Муталимов
ЦФ
19
Давит Волкови
ЦФ
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
5
Данило Пантич
ЦП
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Иманов
2
Сейдиев
24
4
Шакла
10
Исаев
17
Маргарита
15
12
Тиль
7
Нуриев
7
Летич
19
3-1-2-1-3
1
Йованович
15
Маркович
6
Илич
5
Антич
17
Белич
6
Филипович
15
Калулу
11
Мениг
20
Салданья
34
Северина
6
17
Маргарита
10
Алескеров
10
Алескеров
17
Маргарита
19
19
Волкови
19
Волкови
19
15
Калулу
10
Натхо
10
Натхо
15
Калулу
17
Белич
19
Шчекич
19
Шчекич
17
Белич
6
5
Пантич
5
Пантич
6
6
Филипович
2
Стойкович
2
Стойкович
6
Филипович
20
Салданья
23
Николич
23
Николич
20
Салданья
Остались в запасе
Сабах
Партизан
55
Nicat Mehbalyev
ВР
72
Rüstam Samiqullin
ВР
5
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
21
Ильдар Алекперов
ЦП
29
Джейхун Нуриев
ЦП
77
Shakir Seyidov
ЦП
33
Camal Cafarov
ЦФ
17
Теллур Муталимов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
9
Самед Баждар
ЦФ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Остались в запасе
55
Nicat Mehbalyev
ВР
72
Rüstam Samiqullin
ВР
5
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
21
Ильдар Алекперов
ЦП
29
Джейхун Нуриев
ЦП
77
Shakir Seyidov
ЦП
33
Camal Cafarov
ЦФ
17
Теллур Муталимов
ЦФ
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
9
Самед Баждар
ЦФ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Гордан Петрич
Статистика матча Сабах - Партизан
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Сабах
- : -
28.11.2026
Араз-Нахичевань
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Сумгаит
1 : 5
20.11.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Сабах
2 : 2
08.11.2026
Шамахы
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Туран Товуз
3 : 2
30.10.2026
Сабах
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
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2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Информация о матче
Стадион:
Банк Республика Арена
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