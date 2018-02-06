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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Партик Тисл - Рейнджерс
Партик Тисл - Рейнджерс: обзор матча 06 февраля 2018
Партик Тисл
06.02.2018, вторник, 22:45
Шотландия. Премьер-Лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Рейнджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Партик Тисл - Рейнджерс
Желтая карточка
М. Вудс
58'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партик Тисл
1
Томаш Черны
ВР
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
6
Абдул Осман
ЦП
26
Мартин Вудс
ЦП
19
Райан Эдвардс
ЦП
Главный тренер
Крис Дулан
Рейнджерс
16
Расселл Мартин
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
16
Шон Госс
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Партик Тисл
12
Райан Скулли
ВР
9
Крис Дулан
ЦФ
Рейнджерс
5
Грег Доэрти
ЦП
16
Энди Халлидэй
ЦП
9
Кенни Миллер
ЦФ
1-3
1
Черны
38
Кэргилл
6
Осман
26
Вудс
19
Эдвардс
2-1-2
16
Мартин
28
Джон
16
Госс
9
Каммингс
18
Мерфи
Остались в запасе
Партик Тисл
Рейнджерс
12
Райан Скулли
ВР
9
Крис Дулан
ЦФ
Главный тренер
Крис Дулан
5
Грег Доэрти
ЦП
16
Энди Халлидэй
ЦП
9
Кенни Миллер
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
12
Райан Скулли
ВР
9
Крис Дулан
ЦФ
Остались в запасе
5
Грег Доэрти
ЦП
16
Энди Халлидэй
ЦП
9
Кенни Миллер
ЦФ
Главный тренер
Крис Дулан
Главный тренер
Данни Рель
Статистика матча Партик Тисл - Рейнджерс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Рэйт Роверс
- : -
21.11.2026
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Партик Тисл
3 : 2
14.11.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк
0 : 1
07.11.2026
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Партик Тисл
2 : 3
31.10.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Партик Тисл
4 : 0
24.10.2026
Стенхаусмюир
Шотландия. Чемпионшип, 8 тур
Данфермлайн
1 : 1
20.10.2026
Партик Тисл
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
- : -
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Рейнджерс
0 : 0
10.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
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