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Лига Европы 2026/2027
Тоттенхэм - ПАОК
Тоттенхэм - ПАОК: обзор матча 01 декабря 2011
Тоттенхэм
01.12.2011, четверг, 00:05
Лига Европы, группа A, 5 тур
1 : 2
Завершен
ПАОК
38'
Л. Модрич (П)
6'
Д. Салпингидис
14'
С. Атанасиадис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - ПАОК
+3
Желтая карточка
С. Атанасиадис
Замена
Д. Ариас
️️️️
К. Лазэр
Замена
Б. Чирилло
️️️️
П. Контрерас
Травма
П. Контрерас
Замена
Я. Фальке
️️️️
Г. Кейн
Замена
К. Уокер
️️️️
С. Пиенаар
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Д. Роуз
Замена
М. Шнауцнер
️️️️
Г. Георгиадис
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Модрич
Красная карточка
К. Стафилидис
14'
ГОЛ! 0:2!
С. Атанасиадис
Пас отдал
Г. Георгиадис
ГОЛ! 0:1!
Д. Салпингидис
Пас отдал
Г. Георгиадис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
(К)
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛВ
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
12
Аарон Леннон
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
ПАОК
1
Константинос Халкиас
(К)
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
15
Пабло Контрерас
ЦЗ
77
Этто
ПЗ
7
Гиоргос Георгиадис
ЛВ
15
Костин Лазэр
ЦП
28
Георгиос Фотакис
ЦП
8
Пабло Гарсия
ЦП
14
Димитриос Салпингидис
ПВ
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
2
Райан Фредерикс
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
ПАОК
18
Дарио Крешич
ВР
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
27
Мирослав Шнауцнер
ПЗ
21
Владимир Ивич
ЦП
85
Диего Ариас
ЦП
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Гомес
3
Роуз
4
Бассонг
36
Галлас
14
Чорлука
8
Ливермор
10
Модрич
20
Пиенаар
12
Леннон
9
Дефо
9
Кейн
4-3-2-1
1
Халкиас
77
Этто
13
Малезас
15
Контрерас
3
Стафилидис
15
Лазэр
28
Фотакис
8
Гарсия
14
Салпингидис
7
Георгиадис
33
Атанасиадис
20
Пиенаар
2
Уокер
2
Уокер
20
Пиенаар
3
Роуз
18
Бэйл
18
Бэйл
3
Роуз
9
Кейн
44
Фальке
44
Фальке
9
Кейн
15
Контрерас
8
Чирилло
8
Чирилло
15
Контрерас
7
Георгиадис
27
Шнауцнер
27
Шнауцнер
7
Георгиадис
15
Лазэр
85
Ариас
85
Ариас
15
Лазэр
Остались в запасе
Тоттенхэм
ПАОК
23
Карло Кудичини
ВР
2
Райан Фредерикс
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Гарри Реднапп
18
Дарио Крешич
ВР
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
21
Владимир Ивич
ЦП
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
2
Райан Фредерикс
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
21
Владимир Ивич
ЦП
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Тоттенхэм - ПАОК
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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