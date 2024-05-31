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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Палмейрас - Сан-Лоренсо
Палмейрас - Сан-Лоренсо: обзор матча 31 мая 2024
Палмейрас
31.05.2024, пятница, 01:00
Кубок Либертадорес, группа F, 6 тур
0 : 0
Завершен
Сан-Лоренсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Сан-Лоренсо
Замена
Г. Менино
️️️️
Г. Гомес
81'
Замена
Майке
️️️️
А. Морено
81'
76'
Желтая карточка
J. Romaña
Желтая карточка
Р. Риос
65'
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Р. Вейга
62'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
6
Анибал Морено
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
9
Эндрик
ЦФ
41
Эстевао
ЦФ
31
Луис Гилерме
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Сан-Лоренсо
37
Гастон Кампи
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
29
Ivan Leguizamon
ЦП
28
Адам Барейро
(К)
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
12
Вандерлан
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
33
Рони
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Сан-Лоренсо
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
4-2-1-3
1
Вевертон
22
Пикерес
15
Гомес
26
Серкейра
14
Роша
6
Морено
5
Риос
23
Вейга
31
Гилерме
41
Эстевао
9
Эндрик
1-1-1-2
37
Кампи
5
Ремеди
29
14
28
Барейро
6
Морено
12
Майке
12
Майке
6
Морено
15
Гомес
25
Менино
25
Менино
15
Гомес
23
Вейга
42
Лопес
42
Лопес
23
Вейга
Остались в запасе
Палмейрас
Сан-Лоренсо
14
Марсело Ломба
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
12
Вандерлан
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
5
Фабиньо
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
17
Лазаро
ЛВ
33
Рони
ЛВ
Главный тренер
Абель Феррейра
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
12
Вандерлан
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
5
Фабиньо
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
17
Лазаро
ЛВ
33
Рони
ЛВ
Остались в запасе
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Статистика матча Палмейрас - Сан-Лоренсо
1
1
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
16
14
Офсайды
4
1
Количество передач
482
171
Сейвы
1
4
Точность передач %
81
56
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.56
0.32
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
0 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Felipe Gonzalez, Chile
Стадион:
Allianz Parque, Sao Paulo
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