Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Удинезе - Палермо
Удинезе - Палермо: обзор матча 23 сентября 2025
Удинезе
23.09.2025, вторник, 19:30
Италия. Кубок, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Палермо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Удинезе - Палермо
Новости команд
Все
Удинезе
Палермо
Серия А. «Милан» разгромил «Удинезе» (3:0) благодаря 2+1 Пулишича
20 сентября, 23:41
«Удинезе» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025
20 сентября, 20:35
«Удинезе» – «Милан»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 7.00
19 сентября, 11:06
«Пиза» – «Удинезе»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 2.00
13 сентября, 09:42
Серия А. «Интер» дома проиграл «Удинезе» (1:2)
31 августа, 23:44
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
12 июня, 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
15 мая, 09:20
Канчельскис – о перестановках в «Факеле»: «Хотят итальяшку перебить, удивить»
1 апреля, 11:37
3
«Акрон» подписал игрока сборной Румынии
7 февраля, 20:49
«Акрон» близок к покупке защитника «Палермо»
2 февраля, 18:35
Больше новостей
Последние матчи
Все
Удинезе
Палермо
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
