Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Удинезе - Палермо: обзор матча 23 сентября 2025

Удинезе
23.09.2025, вторник, 19:30
Италия. Кубок, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Палермо
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Удинезе - Палермо
Новости команд
Все
Удинезе
Палермо
Серия А. «Милан» разгромил «Удинезе» (3:0) благодаря 2+1 Пулишича
20 сентября, 23:41
«Удинезе» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025
20 сентября, 20:35
«Удинезе» – «Милан»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 7.00
19 сентября, 11:06
«Пиза» – «Удинезе»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 2.00
13 сентября, 09:42
Серия А. «Интер» дома проиграл «Удинезе» (1:2)
31 августа, 23:44
Серия А. «Милан» разгромил «Удинезе» (3:0) благодаря 2+1 Пулишича
20 сентября, 23:41
«Удинезе» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025
20 сентября, 20:35
«Удинезе» – «Милан»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 7.00
19 сентября, 11:06
«Пиза» – «Удинезе»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 2.00
13 сентября, 09:42
Серия А. «Интер» дома проиграл «Удинезе» (1:2)
31 августа, 23:44
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
12 июня, 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
15 мая, 09:20
Канчельскис – о перестановках в «Факеле»: «Хотят итальяшку перебить, удивить»
1 апреля, 11:37
3
«Акрон» подписал игрока сборной Румынии
7 февраля, 20:49
«Акрон» близок к покупке защитника «Палермо»
2 февраля, 18:35
Больше новостей
Последние матчи
Все
Удинезе
Палермо
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
2 : 1
23.09.2025
Палермо
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
0 : 3
20.09.2025
Милан
Италия. Серия В, 4 тур
Палермо
2 : 0
19.09.2025
Бари
Италия. Серия В, 3 тур
Зюйдтироль
0 : 2
14.09.2025
Палермо
Италия. Серия А, 3 тур
Пиза
0 : 1
14.09.2025
Удинезе
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
2 : 1
23.09.2025
Палермо
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
0 : 3
20.09.2025
Милан
Италия. Серия А, 3 тур
Пиза
0 : 1
14.09.2025
Удинезе
Италия. Серия А, 2 тур
Интер
1 : 2
31.08.2025
Удинезе
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
1 : 1
25.08.2025
Верона
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
2 : 1
23.09.2025
Палермо
Италия. Серия В, 4 тур
Палермо
2 : 0
19.09.2025
Бари
Италия. Серия В, 3 тур
Зюйдтироль
0 : 2
14.09.2025
Палермо
Италия. Серия В, 2 тур
Палермо
0 : 0
30.08.2025
Фрозиноне
Италия. Серия В, 1 тур
Палермо
2 : 1
23.08.2025
Реджана 1919
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 