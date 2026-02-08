08.02.2026, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Лечче
Лечче
3-2-2-2-1
30
Фальконе
16
Гандельман
44
Габриэль
4
Гашпар
25
Галло
17
Вейга
20
Рамадани
29
Кулибали
23
Соттиль
50
Пьеротти
9
Чеддира
3-4-2-1
40
Окойе
31
Кристенсен
28
Соле
13
Бертола
25
Эхизибуе
8
Карлстрем
29
Атта
33
Земура
38
Миллер
32
Эккеленкамп
15
Байо
16
Гандельман
5
Зиберт
5
Зиберт
16
Гандельман
23
Соттиль
11
Н'Дри
11
Н'Дри
23
Соттиль
50
Пьеротти
19
Банда
19
Банда
50
Пьеротти
9
Чеддира
9
Штулич
9
Штулич
9
Чеддира
25
Эхизибуе
27
Кабаселе
27
Кабаселе
25
Эхизибуе
32
Эккеленкамп
6
Саррага
6
Саррага
32
Эккеленкамп
38
Миллер
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
38
Миллер
15
Байо
7
Гуйе
7
Гуйе
15
Байо
8
Карлстрем
16
Букса
16
Букса
8
Карлстрем
Остались в запасе
Лечче
Удинезе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
7
Алекс Сала
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
20
Хуан Арисала
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ЦП
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
7
Алекс Сала
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
20
Хуан Арисала
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Коста Руньяич
Лечче
Точно не сыграют
Удинезе
Точно не сыграют
Статистика матча Лечче - Удинезе
1
2
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
0
Нарушения
9
21
Офсайды
3
2
Количество передач
377
339
Сейвы
0
3
Точность передач %
71
69
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.47
0.88
xGP (предотвращенные голы)
-0.41
-0.41
Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Удинезе», 24-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Удинезе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»