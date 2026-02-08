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  • «Лечче» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

«Лечче» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

8 февраля, 15:50
Лечче
08.02.2026, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 1
Завершен
Удинезе
5' О. Гандельман 90' Л. Банда
26' У. Соле (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лечче
30
Владимиро Фальконе
(К) ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
(К) ОП
29
Артюр Атта
ОП
38
Леннон Миллер
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Лечче
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
7
Алекс Сала
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
9
Никола Штулич
ЦФ
Удинезе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
20
Хуан Арисала
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
29
Абдулайе Камара
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
3-2-2-2-1
30
Фальконе
16
Гандельман
44
Габриэль
4
Гашпар
25
Галло
17
Вейга
20
Рамадани
29
Кулибали
23
Соттиль
50
Пьеротти
9
Чеддира
3-4-2-1
40
Окойе
31
Кристенсен
28
Соле
13
Бертола
25
Эхизибуе
8
Карлстрем
29
Атта
33
Земура
38
Миллер
32
Эккеленкамп
15
Байо
16
Гандельман
5
Зиберт
5
Зиберт
16
Гандельман
23
Соттиль
11
Н'Дри
11
Н'Дри
23
Соттиль
50
Пьеротти
19
Банда
19
Банда
50
Пьеротти
9
Чеддира
9
Штулич
9
Штулич
9
Чеддира
25
Эхизибуе
27
Кабаселе
27
Кабаселе
25
Эхизибуе
32
Эккеленкамп
6
Саррага
6
Саррага
32
Эккеленкамп
38
Миллер
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
38
Миллер
15
Байо
7
Гуйе
7
Гуйе
15
Байо
8
Карлстрем
16
Букса
16
Букса
8
Карлстрем
Остались в запасе
Лечче
Удинезе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
7
Алекс Сала
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
20
Хуан Арисала
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ЦП
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
7
Алекс Сала
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
20
Хуан Арисала
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Коста Руньяич
Лечче
Точно не сыграют
Медон Бериша
ЦП
Франческо Камарда
ЦФ
Удинезе
Точно не сыграют
Кейнан Дэвис
ЦФ
Ассан Камара
ЛЗ
Якуб Пиотровски
ЦП
Алессандро Дзаноли
ПЗ
Статистика матча Лечче - Удинезе
1
2
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
0
Нарушения
9
21
Офсайды
3
2
Количество передач
377
339
Сейвы
0
3
Точность передач %
71
69
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.47
0.88
xGP (предотвращенные голы)
-0.41
-0.41

Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Удинезе», 24-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Удинезе»

«Лечче» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Удинезе Лечче
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