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  • «Удинезе» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

«Удинезе» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

15 февраля, 13:20
Удинезе
15.02.2026, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 2
Завершен
Сассуоло
10' У. Соле
56' А. Лорьенте 58' А. Пинамонти
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
8
Йеспер Карлстрем
(К) ОП
29
Артюр Атта
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Сассуоло
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
5
Тарик Мухаремович
ЦЗ
35
Лука Липани
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
55
Кристиан Торстведт
АП
10
Доменико Берарди
(К) ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Удинезе
14
Алессандро Нунцианте
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
20
Хуан Арисала
ЦЗ
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
29
Абдулайе Камара
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Сассуоло
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
80
Стефано Турати
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
40
Астер Вранкс
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
50
Дэррил Бакола
АП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
4-2-2-1-1
40
Окойе
33
Земура
28
Соле
31
Кристенсен
13
Бертола
8
Карлстрем
29
Атта
32
Эккеленкамп
38
Миллер
10
Дзаньоло
15
Байо
4-1-1-3-1
49
Мурич
6
Валюкевич
21
Идзес
5
Мухаремович
3
Доиг
35
Липани
8
Коне
45
Лорьенте
55
Торстведт
10
Берарди
9
Пинамонти
8
Карлстрем
20
Арисала
20
Арисала
8
Карлстрем
38
Миллер
6
Саррага
6
Саррага
38
Миллер
32
Эккеленкамп
24
Пиотровски
24
Пиотровски
32
Эккеленкамп
15
Байо
16
Букса
16
Букса
15
Байо
28
Соле
7
Гуйе
7
Гуйе
28
Соле
5
Мухаремович
25
Гарсия
25
Гарсия
5
Мухаремович
3
Доиг
26
Кулибали
26
Кулибали
3
Доиг
10
Берарди
7
Вольпато
7
Вольпато
10
Берарди
45
Лорьенте
39
Фадера
39
Фадера
45
Лорьенте
9
Пинамонти
18
Нзола
18
Нзола
9
Пинамонти
Остались в запасе
Удинезе
Сассуоло
14
Алессандро Нунцианте
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
29
Абдулайе Камара
ЦП
Главный тренер
Коста Руньяич
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
80
Стефано Турати
ВР
22
Педро Фелипе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Остались в запасе
14
Алессандро Нунцианте
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
29
Абдулайе Камара
ЦП
Остались в запасе
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
80
Стефано Турати
ВР
22
Педро Фелипе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Фабио Гроссо
Удинезе
Точно не сыграют
Кейнан Дэвис
ЦФ
Алессандро Дзаноли
ПЗ
Под вопросом
Ассан Камара
ЛЗ
Якуб Пиотровски
ЦП
Сассуоло
Точно не сыграют
Фали Канде
ЛЗ
Неманья Матич
ОП
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
Даниэль Болока
ЦП
Под вопросом
Стефано Турати
ВР
Статистика матча Удинезе - Сассуоло
3
3
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
ВАР
1
0
Угловые удары
7
6
Нарушения
14
14
Офсайды
1
4
Количество передач
379
368
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.5
1.33
xGP (предотвращенные голы)
-0.17
-0.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Сассуоло», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Сассуоло»

«Удинезе» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Сассуоло Удинезе
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