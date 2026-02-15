15.02.2026, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 25 тур
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Удинезе
Удинезе
4-2-2-1-1
40
Окойе
33
Земура
28
Соле
31
Кристенсен
13
Бертола
8
Карлстрем
29
Атта
32
Эккеленкамп
38
Миллер
10
Дзаньоло
15
Байо
4-1-1-3-1
49
Мурич
6
Валюкевич
21
Идзес
5
Мухаремович
3
Доиг
35
Липани
8
Коне
45
Лорьенте
55
Торстведт
10
Берарди
9
Пинамонти
8
Карлстрем
20
Арисала
20
Арисала
8
Карлстрем
38
Миллер
6
Саррага
6
Саррага
38
Миллер
32
Эккеленкамп
24
Пиотровски
24
Пиотровски
32
Эккеленкамп
15
Байо
16
Букса
16
Букса
15
Байо
28
Соле
7
Гуйе
7
Гуйе
28
Соле
5
Мухаремович
25
Гарсия
25
Гарсия
5
Мухаремович
3
Доиг
26
Кулибали
26
Кулибали
3
Доиг
10
Берарди
7
Вольпато
7
Вольпато
10
Берарди
45
Лорьенте
39
Фадера
39
Фадера
45
Лорьенте
9
Пинамонти
18
Нзола
18
Нзола
9
Пинамонти
Остались в запасе
Удинезе
Сассуоло
14
Алессандро Нунцианте
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
29
Абдулайе Камара
ЦП
Главный тренер
Коста Руньяич
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
80
Стефано Турати
ВР
22
Педро Фелипе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Остались в запасе
14
Алессандро Нунцианте
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
29
Абдулайе Камара
ЦП
Остались в запасе
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
80
Стефано Турати
ВР
22
Педро Фелипе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Фабио Гроссо
Удинезе
Точно не сыграют
Под вопросом
Сассуоло
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Удинезе - Сассуоло
3
3
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
ВАР
1
0
Угловые удары
7
6
Нарушения
14
14
Офсайды
1
4
Количество передач
379
368
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.5
1.33
xGP (предотвращенные голы)
-0.17
-0.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Сассуоло», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Сассуоло»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»