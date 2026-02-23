23.02.2026, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Болонья
Болонья
4-1-2-1-2
1
Скорупски
33
Миранда
26
Лукуми
41
Витик
17
Мариу
19
Сом
19
Фройлер
4
Побега
11
Роу
9
Кастро
7
Орсолини
3-4-1-1-1
40
Окойе
28
Соле
27
Кабаселе
31
Кристенсен
25
Эхизибуе
8
Карлстрем
29
Атта
33
Земура
24
Пиотровски
10
Дзаньоло
16
Букса
4
Побега
6
Моро
6
Моро
4
Побега
11
Роу
28
Камбьяги
28
Камбьяги
11
Роу
7
Орсолини
10
Бернардески
10
Бернардески
7
Орсолини
33
Миранда
20
Цортеа
20
Цортеа
33
Миранда
9
Кастро
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Кастро
28
Соле
13
Бертола
13
Бертола
28
Соле
8
Карлстрем
6
Саррага
6
Саррага
8
Карлстрем
16
Букса
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
16
Букса
27
Кабаселе
7
Гуйе
7
Гуйе
27
Кабаселе
Остались в запасе
Болонья
Удинезе
1
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Алессандро Нунцианте
ВР
20
Хуан Арисала
ЦЗ
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
38
Леннон Миллер
ЦП
29
Абдулайе Камара
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Алессандро Нунцианте
ВР
20
Хуан Арисала
ЦЗ
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
38
Леннон Миллер
ЦП
29
Абдулайе Камара
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Коста Руньяич
Болонья
Точно не сыграют
Удинезе
Точно не сыграют
Статистика матча Болонья - Удинезе
1
1
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
10
13
Офсайды
3
3
Количество передач
341
398
Сейвы
3
4
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.51
0.6
xGP (предотвращенные голы)
0.19
0.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Удинезе», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Удинезе»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»