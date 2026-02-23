Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Болонья» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2026

«Болонья» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2026

23 февраля, 21:35
Болонья
23.02.2026, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 0
Завершен
Удинезе
75' Ф. Бернардески (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
19
Ремо Фройлер
(К) ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
(К) ОП
29
Артюр Атта
ОП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
20
Надир Цортеа
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Алессандро Нунцианте
ВР
20
Хуан Арисала
ЦЗ
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
29
Абдулайе Камара
ЦП
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Скорупски
33
Миранда
26
Лукуми
41
Витик
17
Мариу
19
Сом
19
Фройлер
4
Побега
11
Роу
9
Кастро
7
Орсолини
3-4-1-1-1
40
Окойе
28
Соле
27
Кабаселе
31
Кристенсен
25
Эхизибуе
8
Карлстрем
29
Атта
33
Земура
24
Пиотровски
10
Дзаньоло
16
Букса
4
Побега
6
Моро
6
Моро
4
Побега
11
Роу
28
Камбьяги
28
Камбьяги
11
Роу
7
Орсолини
10
Бернардески
10
Бернардески
7
Орсолини
33
Миранда
20
Цортеа
20
Цортеа
33
Миранда
9
Кастро
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Кастро
28
Соле
13
Бертола
13
Бертола
28
Соле
8
Карлстрем
6
Саррага
6
Саррага
8
Карлстрем
16
Букса
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
16
Букса
27
Кабаселе
7
Гуйе
7
Гуйе
27
Кабаселе
Остались в запасе
Болонья
Удинезе
1
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Алессандро Нунцианте
ВР
20
Хуан Арисала
ЦЗ
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
38
Леннон Миллер
ЦП
29
Абдулайе Камара
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Алессандро Нунцианте
ВР
20
Хуан Арисала
ЦЗ
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
38
Леннон Миллер
ЦП
29
Абдулайе Камара
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Коста Руньяич
Болонья
Точно не сыграют
Кевин Бонифази
ЦЗ
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
Бенха Домингес
ЛВ
Удинезе
Точно не сыграют
Кейнан Дэвис
ЦФ
Ассан Камара
ЛЗ
Алессандро Дзаноли
ПЗ
Статистика матча Болонья - Удинезе
1
1
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
10
13
Офсайды
3
3
Количество передач
341
398
Сейвы
3
4
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.51
0.6
xGP (предотвращенные голы)
0.19
0.19

Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Удинезе», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Удинезе»

«Болонья» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Удинезе Болонья
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
11
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
2
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
7
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+