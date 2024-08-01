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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Пафос - Жальгирис
Пафос - Жальгирис: обзор матча 01 августа 2024
Пафос
01.08.2024, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
3 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Жальгирис
21'
М. Танкович
101'
А. Силва
118'
В. Драгомир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пафос - Жальгирис
ГОЛ! 3:0!
В. Драгомир
Пас отдал
М. Илия
118'
Замена
М. Илия
️️️️
Ж. Маседа
114'
113'
Замена
Н. Михайлович
️️️️
Г. Матулевичюс
105'
Желтая карточка
Ю. Кендыш
ГОЛ! 2:0!
А. Силва
101'
Замена
К. Пилеас
️️️️
М. Мельюсо
96'
90'
Замена
А. Ходжич
️️️️
Л. Антал
Замена
О. Валакари
️️️️
Пепе
71'
67'
Желтая карточка
Ж. Муташи
Замена
П. Пеладжо
️️️️
М. Наме
63'
Замена
А. Силва
️️️️
Жажа
63'
40'
Замена
M. Mazur
️️️️
Н. Петкович
37'
Красная карточка
Й. Захари
ГОЛ! 1:0!
М. Танкович
Пас отдал
Ж. Маседа
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
22
Матиас Мельюсо
ЦЗ
25
Мустафа Наме
ЦП
88
Пепе
ЦП
11
Жажа
ПВ
5
Давид Гольдар
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
30
Влад Драгомир
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Жальгирис
96
Árpád Tordai
ВР
26
Йоанн Захари
ЦЗ
45
Жори Муташи
ЦЗ
95
Жоэль Бопесу
ПЗ
44
Никола Петкович
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
41
Yukiyoshi Karashima
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
17
Гедриус Матулевичюс
ЦП
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
8
Ливиу Антал
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Пафос
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
93
Неофитос Михаил
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
8
Онни Валакари
ЦП
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
60
Christos Efzona
ЦП
81
Georgios Kolotas
ЦП
33
Андерсон Силва
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
Жальгирис
1
Душан Маркович
ВР
1
Joris Aliukonis
ВР
18
Myroslav Mazur
ЦЗ
44
Patrik Matyžonok
ЦЗ
12
Jake Larsson
ЦП
14
Martynas Setkus
ЦП
7
Неманья Михайлович
ЦП
2
Adama Fofana
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
2-2-1-5
1
Ивушич
32
Люккассен
22
Мельюсо
25
Наме
88
Пепе
11
Жажа
7
Бруно
11
Маседа
22
Танкович
30
Драгомир
5
Гольдар
3-5-1-1
96
95
Бопесу
45
Муташи
26
Захари
77
Кендыш
22
Вербицкас
17
Матулевичюс
10
Голубицкас
41
44
Петкович
8
Антал
22
Мельюсо
17
Пилеас
17
Пилеас
22
Мельюсо
25
Наме
6
Пеладжо
6
Пеладжо
25
Наме
88
Пепе
8
Валакари
8
Валакари
88
Пепе
11
Жажа
33
Силва
33
Силва
11
Жажа
11
Маседа
70
Илия
70
Илия
11
Маседа
44
Петкович
18
18
44
Петкович
17
Матулевичюс
7
Михайлович
7
Михайлович
17
Матулевичюс
8
Антал
15
Ходжич
15
Ходжич
8
Антал
Остались в запасе
Пафос
Жальгирис
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
93
Неофитос Михаил
ВР
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
60
Christos Efzona
ЦП
81
Georgios Kolotas
ЦП
Главный тренер
Хеннинг Берг
1
Душан Маркович
ВР
1
Joris Aliukonis
ВР
44
Patrik Matyžonok
ЦЗ
12
Jake Larsson
ЦП
14
Martynas Setkus
ЦП
2
Adama Fofana
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Остались в запасе
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
93
Неофитос Михаил
ВР
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
60
Christos Efzona
ЦП
81
Georgios Kolotas
ЦП
Остались в запасе
1
Душан Маркович
ВР
1
Joris Aliukonis
ВР
44
Patrik Matyžonok
ЦЗ
12
Jake Larsson
ЦП
14
Martynas Setkus
ЦП
2
Adama Fofana
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Владимир Чебурин
Статистика матча Пафос - Жальгирис
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
Информация о матче
Главный судья:
Штефан Эбнер
Стадион:
Geroskipou Municipal Stadium, Yeroskipou
Посещаемость:
40
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