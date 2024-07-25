Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Жальгирис - Пафос
Жальгирис - Пафос: обзор матча 25 июля 2024
Жальгирис
25.07.2024, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Пафос
17'
Л. Антал
26'
Л. Антал
62'
Ж. Маседа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жальгирис - Пафос
Желтая карточка
А. Ходжич
90'
+5
87'
Замена
А. Силва
️️️️
Ж. Маседа
76'
Замена
К. Пилеас
️️️️
М. Мельюсо
Замена
А. Ходжич
️️️️
Л. Антал
69'
66'
Замена
Д. Люккассен
️️️️
П. Пеладжо
66'
Замена
Жажа
️️️️
О. Валакари
62'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Маседа
Желтая карточка
П. Голубицкас
61'
57'
Желтая карточка
П. Пеладжо
ГОЛ! 2:0!
Л. Антал
Пас отдал
Ж. Бопесу
26'
ГОЛ! 1:0!
Л. Антал
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жальгирис
26
Йоанн Захари
ЦЗ
45
Жори Муташи
ЦЗ
95
Жоэль Бопесу
ПЗ
77
Юрий Кендыш
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
17
Гедриус Матулевичюс
ЦП
41
Yukiyoshi Karashima
ЦП
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
2
Adama Fofana
ЦФ
8
Ливиу Антал
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
22
Матиас Мельюсо
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
88
Пепе
ЦП
8
Онни Валакари
ЦП
25
Мустафа Наме
ЦП
30
Влад Драгомир
ЦФ
5
Давид Гольдар
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Жальгирис
1
Душан Маркович
ВР
7
Неманья Михайлович
ЦП
44
Никола Петкович
ЦП
15
Армин Ходжич
ЦФ
Пафос
93
Неофитос Михаил
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
11
Жажа
ПВ
70
Мариос Илия
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
3-5-2
26
Захари
45
Муташи
95
Бопесу
22
Вербицкас
17
Матулевичюс
41
10
Голубицкас
77
Кендыш
8
Антал
2
1-4-5
1
Ивушич
22
Мельюсо
88
Пепе
8
Валакари
25
Наме
6
Пеладжо
30
Драгомир
11
Маседа
22
Танкович
7
Бруно
5
Гольдар
8
Антал
15
Ходжич
15
Ходжич
8
Антал
22
Мельюсо
17
Пилеас
17
Пилеас
22
Мельюсо
6
Пеладжо
32
Люккассен
32
Люккассен
6
Пеладжо
8
Валакари
11
Жажа
11
Жажа
8
Валакари
11
Маседа
33
Силва
33
Силва
11
Маседа
Остались в запасе
Жальгирис
Пафос
1
Душан Маркович
ВР
7
Неманья Михайлович
ЦП
44
Никола Петкович
ЦП
Главный тренер
Владимир Чебурин
93
Неофитос Михаил
ВР
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
70
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
1
Душан Маркович
ВР
7
Неманья Михайлович
ЦП
44
Никола Петкович
ЦП
Остались в запасе
93
Неофитос Михаил
ВР
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
70
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Жальгирис - Пафос
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Информация о матче
Главный судья:
Кристоффер Хагенес
Стадион:
LFF Stadium, Vilnius
Новости команд
Все
Жальгирис
Пафос
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
27 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Пафоса» и «Риги» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Аталанта» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Хайдук Сплит» – «Жальгирис Вильнюс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Жальгирис» – «Хайдук»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Жальгирис Вильнюс» – «Хайдук»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Жальгирис» – «Динамо Тбилиси»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Линфилд» – «Жальгирис»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 7.00
2025.07.31 08:26
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
27 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Пафоса» и «Риги» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Аталанта» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+