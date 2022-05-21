Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Оренбург
Волгарь - Оренбург: обзор матча 21 мая 2022
Волгарь
21.05.2022, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 38 тур
2 : 2
Завершен
Оренбург
3'
А. Бутенко
64'
А. Симонян
31'
В. Обухов
32'
В. Обухов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - Оренбург
Желтая карточка
И. Гоманюк
90'
+1
Замена
А. Болонин
️️️️
Н. Капленко
81'
78'
Замена
Н. Титков
️️️️
К. Печенин
Замена
А. Носов
️️️️
А. Бутенко
76'
67'
Желтая карточка
Д. Фамейе
ГОЛ! 2:2!
А. Симонян
64'
Замена
А. Симонян
️️️️
А. Погосов
64'
Замена
И. Стефанович
️️️️
Д. Лесников
63'
Замена
И. Гоманюк
️️️️
К. Косарев
63'
54'
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
С. Бреев
Желтая карточка
Р. Локтионов
48'
32'
ГОЛ! 1:2!
В. Обухов
31'
ГОЛ! 1:1!
В. Обухов
26'
Желтая карточка
М. Сиваков
ГОЛ! 1:0!
А. Бутенко
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
7
Алексей Павлишин
ЛЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
8
Никита Капленко
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ПЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
13
Александр Бутенко
ЦП
17
Дмитрий Лесников
АП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
94
Сергей Ковалев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
11
Александр Болонин
ЦП
21
Алексей Баев
ЦП
23
Илья Гоманюк
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Артем Юсупов
ЦФ
77
Артур Карпов
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
18
Николай Титков
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
77
Аршак Корян
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
3-2-1-2-2
81
Смирнов
4
Локтионов
69
Козлов
8
Капленко
7
Павлишин
6
Печенкин
13
Бутенко
24
Погосов
17
Лесников
43
Гилязетдинов
22
Косарев
3-3-2-2
1
Кеняйкин
3
Сиваков
4
Хотулев
94
Ковалев
12
Малых
8
Аюпов
2
Печенин
23
Бреев
55
Капленко
7
Фамейе
13
Обухов
8
Капленко
11
Болонин
11
Болонин
8
Капленко
22
Косарев
23
Гоманюк
23
Гоманюк
22
Косарев
24
Погосов
10
Симонян
10
Симонян
24
Погосов
13
Бутенко
11
Носов
11
Носов
13
Бутенко
17
Лесников
23
Стефанович
23
Стефанович
17
Лесников
Ковалев
15
Эктов
15
Эктов
Ковалев
23
Бреев
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
23
Бреев
2
Печенин
18
Титков
18
Титков
2
Печенин
Остались в запасе
Волгарь
Оренбург
56
Виктор Демьянов
ОП
1
Владислав Ямпольский
ВР
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
21
Алексей Баев
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
77
Артур Карпов
ЦФ
1
Евгений Гошев
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
11
Артем Шаболин
АП
77
Аршак Корян
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
56
Виктор Демьянов
ОП
1
Владислав Ямпольский
ВР
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
21
Алексей Баев
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
77
Артур Карпов
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
11
Артем Шаболин
АП
77
Аршак Корян
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Волгарь - Оренбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев (Ставрополь)
Алексей Ермилов (Москва)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Московская область)
Инспектор:
Юрий Баскаков (Клин)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Волгарь
Оренбург
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
23 ноября
2
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Оренбургом»
21 ноября
3
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов после поражения от «Балтики»: «Это было что‑то очень плохое»
21 ноября
Обзор матча «Оренбург» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
21 ноября
РПЛ. «Балтика» на выезде победила «Оренбург» (2:0) и поднялась на 7-е место
21 ноября
10
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
5 октября
1
«Динамо Владивосток» – «Волгарь»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
23 ноября
2
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Оренбургом»
21 ноября
3
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов после поражения от «Балтики»: «Это было что‑то очень плохое»
21 ноября
Обзор матча «Оренбург» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
21 ноября
РПЛ. «Балтика» на выезде победила «Оренбург» (2:0) и поднялась на 7-е место
21 ноября
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+