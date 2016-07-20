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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Тренчин - Олимпия
Тренчин - Олимпия: обзор матча 20 июля 2016
Тренчин
20.07.2016, среда, 21:15
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 3
Первый матч – 4 : 3
Завершен
Олимпия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Тренчин - Олимпия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
- : -
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Скалица
0 : 2
17.10.2026
Тренчин
Олимпия
Словения. Первая Лига, 16 тур
Олимпия
- : -
21.11.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 15 тур
НК Нафта Лендава
1 : 1
06.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 12 тур
Алюминий
0 : 1
16.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 11 тур
Олимпия
3 : 3
10.10.2026
Мура 05
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