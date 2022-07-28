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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Олимпия - Сепси
Олимпия - Сепси: обзор матча 28 июля 2022
Олимпия
28.07.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 1
Первый матч – 1 : 3
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Сепси
61'
М. Квесич
70'
А. Крефл
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Олимпия - Сепси
Желтая карточка
М. Нукич
120'
Замена
И. Пртаджин
️️️️
М. Квесич
118'
100'
Замена
R. Sebastian Ispas
️️️️
А. Думитреску
100'
Замена
Д. Чоботарию
️️️️
R. Dimitrov
Желтая карточка
А. Крефл
89'
Замена
Д. Црномаркович
️️️️
М. Караматич
86'
Замена
А. Жиликич
️️️️
S. Pedro
86'
72'
Замена
C. Bărbuț
️️️️
К. Голофка
72'
Замена
B. Ninaj
️️️️
Х. Родригес
ГОЛ! 2:0!
А. Крефл
Пас отдал
Т. Элшник
70'
Замена
А. Крефл
️️️️
Д. Суалехе
64'
64'
Замена
А. Тудоре
️️️️
М. Рондон
64'
Замена
В. Дамашкан
️️️️
C. Matei
ГОЛ! 1:0!
М. Квесич
Пас отдал
М. Нукич
61'
Желтая карточка
Д. Суалехе
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпия
69
Матевж Видовшек
ВР
14
Марцел Ратник
ЦЗ
5
Матео Караматич
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
22
Pascal Juan Estrada
ЦЗ
34
Агустин Доффо
ЦП
8
Марио Квесич
ЦП
33
Давид Суалехе
ЦФ
21
Тими Элшник
ЦФ
15
Samuel Pedro
ЦФ
9
Мустафа Нукич
ЦФ
Главный тренер
Феде Бессоне
Сепси
3
Богдан Митря
ЦЗ
2
Андрес Думитреску
ЦЗ
6
Николае Паун
ОП
10
Cosmin Matei
ЦП
88
Radoslav Dimitrov
ЦФ
23
Кэтэлин Голофка
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
77
Adnan Aganović
ЦФ
8
Ion Gheorghe
ЦФ
44
Mihai Bălașa
ЦФ
33
Roland Niczuly
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Олимпия
22
Денис Пинтоль
ВР
31
Жан Маурисио
ВР
20
Ivan Lagundžić
ЦЗ
43
Альяж Крефл
ЦЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
30
Marin Pilj
ЦФ
10
Алмедин Жиликич
ЦФ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
17
Aldair Balde
ЦФ
Сепси
98
Hunor Botond Gedo
ВР
27
Rareș Sebastian Ispas
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
5
Хонатан Родригес
ЦП
9
George Dragomir
ЦП
30
Nistor Akos
ЦП
73
Razvan Began
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
4-2-4
69
Видовшек
14
Ратник
23
Ласицкас
22
5
Караматич
34
Доффо
8
Квесич
33
Суалехе
9
Нукич
15
21
Элшник
2-1-1-5
3
Митря
2
Думитреску
6
Паун
10
99
Рондон
33
44
8
77
33
Суалехе
43
Крефл
43
Крефл
33
Суалехе
5
Караматич
5
Црномаркович
5
Црномаркович
5
Караматич
15
10
Жиликич
10
Жиликич
15
8
Квесич
9
Пртаджин
9
Пртаджин
8
Квесич
2
Думитреску
27
27
2
Думитреску
88
13
Чоботарию
13
Чоботарию
88
5
Родригес
5
Родригес
Родригес
82
82
Родригес
99
Рондон
99
Тудоре
99
Тудоре
99
Рондон
23
Голофка
23
23
23
Голофка
10
31
Дамашкан
31
Дамашкан
10
Остались в запасе
Олимпия
Сепси
22
Денис Пинтоль
ВР
31
Жан Маурисио
ВР
20
Ivan Lagundžić
ЦЗ
30
Marin Pilj
ЦФ
17
Aldair Balde
ЦФ
Главный тренер
Феде Бессоне
98
Hunor Botond Gedo
ВР
9
George Dragomir
ЦП
30
Nistor Akos
ЦП
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
73
Razvan Began
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Остались в запасе
22
Денис Пинтоль
ВР
31
Жан Маурисио
ВР
20
Ivan Lagundžić
ЦЗ
30
Marin Pilj
ЦФ
17
Aldair Balde
ЦФ
Остались в запасе
98
Hunor Botond Gedo
ВР
9
George Dragomir
ЦП
30
Nistor Akos
ЦП
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
73
Razvan Began
ЦФ
Главный тренер
Феде Бессоне
Главный тренер
Лео Грозаву
Статистика матча Олимпия - Сепси
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Олимпия
Словения. Первая Лига, 17 тур
Бринье Гросуплье
- : -
29.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 16 тур
Олимпия
1 : 0
21.11.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 15 тур
НК Нафта Лендава
1 : 1
06.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 12 тур
Алюминий
0 : 1
16.10.2026
Олимпия
Сепси
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
- : -
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 12 тур
Петролул
1 : 1
17.10.2026
Сепси
Информация о матче
Стадион:
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