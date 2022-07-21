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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Сепси - Олимпия
Сепси - Олимпия: обзор матча 21 июля 2022
Сепси
21.07.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
3 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Олимпия
45+4'
М. Стефанеску
84'
Н. Паун
4'
С. Сеслар
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сепси - Олимпия
85'
Желтая карточка
М. Видовшек
ГОЛ! 2:1!
Н. Паун
Пас отдал
А. Тудоре
84'
Желтая карточка
M. Bălașa
80'
Замена
Х. Родригес
️️️️
A. Aganović
77'
73'
Замена
A. Balde
️️️️
М. Квесич
Пенальти не реализован!
А. Тудоре
67'
66'
Красная карточка
С. Сеслар
Замена
А. Думитреску
️️️️
R. Sebastian Ispas
65'
Замена
А. Тудоре
️️️️
М. Рондон
65'
Замена
В. Дамашкан
️️️️
К. Голофка
65'
61'
Замена
М. Нукич
️️️️
И. Пртаджин
Замена
C. Matei
️️️️
I. Gheorghe
59'
53'
Желтая карточка
M. Pilj
46'
Замена
А. Доффо
️️️️
Т. Элшник
ГОЛ! 1:1!
М. Стефанеску
45'
+4
Пенальти не реализован!
М. Стефанеску
45'
+4
45'
+2
Желтая карточка
Д. Суалехе
40'
Желтая карточка
М. Квесич
4'
ГОЛ! 0:1!
С. Сеслар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сепси
27
Rareș Sebastian Ispas
ЦЗ
3
Богдан Митря
ЦЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
6
Николае Паун
ОП
88
Radoslav Dimitrov
ЦФ
33
Roland Niczuly
ЦФ
44
Mihai Bălașa
ЦФ
77
Adnan Aganović
ЦФ
23
Кэтэлин Голофка
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
8
Ion Gheorghe
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Олимпия
69
Матевж Видовшек
ВР
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
8
Марио Квесич
ЦП
33
Давид Суалехе
ЦФ
10
Свит Сеслар
ЦФ
30
Marin Pilj
ЦФ
21
Тими Элшник
ЦФ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
Главный тренер
Феде Бессоне
Сепси
98
Hunor Botond Gedo
ВР
2
Андрес Думитреску
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
5
Хонатан Родригес
ЦП
9
George Dragomir
ЦП
10
Cosmin Matei
ЦП
30
Nistor Akos
ЦП
99
Александру Тудоре
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
73
Razvan Began
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
Олимпия
22
Денис Пинтоль
ВР
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
14
Марцел Ратник
ЦЗ
34
Агустин Доффо
ЦП
10
Алмедин Жиликич
ЦФ
9
Мустафа Нукич
ЦФ
17
Aldair Balde
ЦФ
2-1-1-5
27
3
Митря
6
Паун
11
Стефанеску
77
8
99
Рондон
23
Голофка
44
1-1-5
69
Видовшек
23
Ласицкас
8
Квесич
33
Суалехе
9
Пртаджин
21
Элшник
30
10
Сеслар
27
2
Думитреску
2
Думитреску
27
77
5
Родригес
5
Родригес
77
8
10
10
8
99
Рондон
99
Тудоре
99
Тудоре
99
Рондон
23
Голофка
31
Дамашкан
31
Дамашкан
23
Голофка
21
Элшник
34
Доффо
34
Доффо
21
Элшник
9
Пртаджин
9
Нукич
9
Нукич
9
Пртаджин
8
Квесич
17
17
8
Квесич
Остались в запасе
Сепси
Олимпия
98
Hunor Botond Gedo
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
9
George Dragomir
ЦП
30
Nistor Akos
ЦП
82
Branislav Ninaj
ЦФ
73
Razvan Began
ЦФ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
22
Денис Пинтоль
ВР
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
14
Марцел Ратник
ЦЗ
10
Алмедин Жиликич
ЦФ
Главный тренер
Феде Бессоне
Остались в запасе
98
Hunor Botond Gedo
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
9
George Dragomir
ЦП
30
Nistor Akos
ЦП
82
Branislav Ninaj
ЦФ
73
Razvan Began
ЦФ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
Остались в запасе
22
Денис Пинтоль
ВР
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
14
Марцел Ратник
ЦЗ
10
Алмедин Жиликич
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Феде Бессоне
Статистика матча Сепси - Олимпия
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сепси
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
- : -
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 12 тур
Петролул
1 : 1
17.10.2026
Сепси
Олимпия
Словения. Первая Лига, 17 тур
Бринье Гросуплье
- : -
29.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 16 тур
Олимпия
1 : 0
21.11.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 15 тур
НК Нафта Лендава
1 : 1
06.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 12 тур
Алюминий
0 : 1
16.10.2026
Олимпия
Информация о матче
Стадион:
Муниципальный
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