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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Олесунн
Одд - Олесунн: обзор матча 03 декабря 2023
Одд
03.12.2023, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
4 : 0
Завершен
Олесунн
13'
А. Диоп (АГ)
31'
М. Ингебригтсен
83'
Ф. Реннинген Йоргенсен
90+1'
J. Svenungsen Skau
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Одд - Олесунн
ГОЛ! 4:0!
J. Svenungsen Skau
Пас отдал
Э. Рууд
90'
+1
Замена
Д. Гьенгор
️️️️
М. Ингебригтсен
86'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Реннинген Йоргенсен
Пас отдал
Э. Рууд
83'
74'
Замена
M. Ramsland
️️️️
E. Kolv
Замена
J. Svenungsen Skau
️️️️
T. Rekdal
72'
Замена
Ф. Тевелде
️️️️
Т. Свендсен
57'
45'
+2
Желтая карточка
S. Haram
ГОЛ! 2:0!
М. Ингебригтсен
Пас отдал
Э. Рууд
31'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Диоп
13'
8'
Замена
M. Lansing
️️️️
С. Грютебуст
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
99
Пер Бротвейт
ВР
2
Эспен Рууд
ЦЗ
21
Стеффен Хаген
(К)
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
23
Тобиас Свендсен
ЛВ
28
Соломон Овусу
ОП
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
20
Thomas Rekdal
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
21
Leon Hien
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Олесунн
1
Стен Грютебуст
(К)
ВР
23
Erik Ansok Fröysa
ЦЗ
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
4
Simen Haram
ЦЗ
40
Eivind Kolv
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
6
Hakon Butli Hammer
ЦП
9
Sander Kilen
ЦП
19
Moctar Diop
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ПЗ
11
Фаниэль Тевелде
ЛВ
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
22
Zakaria Mugeese
ЦФ
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
34
Aarnes Stian Holte
ЦЗ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
18
Martin Ramsland
ЦФ
3-2-2-2-1
99
Бротвейт
2
Рууд
21
Хаген
16
28
Овусу
1
Йоргенсен
20
24
Овусу
23
Свендсен
19
Ингебригтсен
21
3-4-3
1
Грютебуст
23
2
4
28
Диоп
6
9
40
22
8
19
20
7
7
20
19
Ингебригтсен
26
Гьенгор
26
Гьенгор
19
Ингебригтсен
23
Свендсен
11
Тевелде
11
Тевелде
23
Свендсен
1
Грютебуст
1
1
1
Грютебуст
40
18
18
40
Остались в запасе
Одд
Олесунн
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
33
Диогу Томаш
ЦЗ
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
22
Zakaria Mugeese
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
34
Aarnes Stian Holte
ЦЗ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
33
Диогу Томаш
ЦЗ
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
22
Zakaria Mugeese
ЦФ
Остались в запасе
34
Aarnes Stian Holte
ЦЗ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Одд - Олесунн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Главный судья:
Кристоффер Хагенес
Стадион:
Skagerak Arena, Skien
Новости команд
Все
Одд
Олесунн
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
2
Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
2017.02.16 21:46
10
Комбаров не примет участие в ближайшем контрольном матче «Спартака»
2017.02.15 21:20
13
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