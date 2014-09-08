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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан - Новая Зеландия
Узбекистан - Новая Зеландия: обзор матча 08 сентября 2014
Узбекистан
08.09.2014, понедельник, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Новая Зеландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Узбекистан - Новая Зеландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Товарищеские матчи. Сборные
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