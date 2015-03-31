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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея - Новая Зеландия
Южная Корея - Новая Зеландия: обзор матча 31 марта 2015
Южная Корея
31.03.2015, вторник, 14:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Новая Зеландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Южная Корея - Новая Зеландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
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Новая Зеландия
3 : 0
15.11.2026
Индия
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Китай
0 : 3
27.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
2 : 2
24.09.2026
Новая Зеландия
Чемпионат мира, 3 тур
Новая Зеландия
1 : 5
27.06.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Информация о матче
Стадион:
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