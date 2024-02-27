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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ноттс Каунти - Саттон Юнайтед
Ноттс Каунти - Саттон Юнайтед: обзор матча 27 февраля 2024
Ноттс Каунти
27.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 27 тур
3 : 4
Завершен
Саттон Юнайтед
13'
M. Langstaff (П)
33'
Д. Кроули
70'
Д. Кроули
6'
R. Jackson
16'
Г. Смит
64'
O. Sanderson
77'
C. Lakin (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттс Каунти - Саттон Юнайтед
90'
+3
Желтая карточка
К. Клэй
81'
Желтая карточка
S. Hart
80'
Замена
D. Moore
️️️️
O. Sanderson
77'
ГОЛ с пенальти! 3:4!
C. Lakin
Замена
А. Джатта
️️️️
S. Austin
71'
Замена
Д. Босток
️️️️
J. O'Brien
71'
ГОЛ! 3:3!
Д. Кроули
Пас отдал
С. Робертсон
70'
Желтая карточка
J. O'Brien
68'
67'
Замена
К. Клэй
️️️️
S. Duke-McKenna
67'
Замена
C. N'Guessan
️️️️
C. Eastmond
64'
ГОЛ! 2:3!
O. Sanderson
51'
Желтая карточка
C. Lakin
Замена
C. Rawlinson
️️️️
J. Warner
44'
ГОЛ! 2:2!
Д. Кроули
Пас отдал
Д. Джонс
33'
31'
Желтая карточка
B. Goodliffe
16'
ГОЛ! 1:2!
Г. Смит
ГОЛ с пенальти! 1:1!
M. Langstaff
13'
6'
ГОЛ! 0:1!
R. Jackson
Пас отдал
S. Duke-McKenna
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттс Каунти
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
15
Aden Baldwin
ЦЗ
32
Jaden Warner
ЦЗ
4
Kyle Cameron
(К)
ЦЗ
23
Aaron Nemane
ЦП
20
Скотт Робертсон
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
10
Джоди Джонс
ПВ
6
Jim O'Brien
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Саттон Юнайтед
30
Джо Киззи
ЦЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
42
Sam Hart
ЦП
15
Craig Eastmond
(К)
ЦП
18
O. Sanderson
ЦФ
25
Steven Arnold
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
15
Adam Chicksen
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
44
Чарли Колкетт
ЦП
20
Алассана Джатта
ЦФ
Саттон Юнайтед
30
Matt Kerbey
ВР
39
Jay Williams
ЦЗ
11
Christian N'Guessan
ЦП
6
Jack Taylor
ЦП
7
Джош Коли
АП
16
Крэйг Клэй
ЦФ
14
Deon Moore
ЦФ
3-2-2-3
26
15
32
4
23
20
Робертсон
7
Кроули
10
Джонс
9
8
6
3-2-5
30
Киззи
5
3
42
15
25
23
8
10
10
Смит
32
5
5
32
6
15
Босток
15
Босток
6
8
20
Джатта
20
Джатта
8
15
11
11
15
10
16
Клэй
16
Клэй
10
18
14
14
18
Остались в запасе
Ноттс Каунти
Саттон Юнайтед
21
Sam Slocombe
ВР
15
Adam Chicksen
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
Главный тренер
Мартин Аллен
30
Matt Kerbey
ВР
39
Jay Williams
ЦЗ
6
Jack Taylor
ЦП
7
Джош Коли
АП
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
15
Adam Chicksen
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
Остались в запасе
30
Matt Kerbey
ВР
39
Jay Williams
ЦЗ
6
Jack Taylor
ЦП
7
Джош Коли
АП
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Ноттс Каунти - Саттон Юнайтед
1
4
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
8
Нарушения
7
13
Офсайды
2
4
Количество передач
517
253
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
65
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
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Саттон Юнайтед
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
2017.09.06 21:49
10
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
2017.03.14 17:31
8
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»
2017.02.23 13:04
3
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
2017.09.06 21:49
10
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
2017.03.14 17:31
8
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»
2017.02.23 13:04
3
Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов
2017.02.22 09:29
5
«Саттон» уволил 125-килограммового голкипера, который съел пирог во время матча против «Арсенала»
2017.02.21 20:01
10
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