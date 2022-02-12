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Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Сток Сити
Ноттингем Форест - Сток Сити: обзор матча 12 февраля 2022
Ноттингем Форест
12.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
2 : 2
Завершен
Сток Сити
56'
Б. Джонсон
90+2'
Р. Йетс
68'
Д. Майя
88'
Л. Бэйкер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Сток Сити
90'
+2
Желтая карточка
Д. Аллен
ГОЛ! 2:2!
Р. Йетс
Пас отдал
С. Маккена
90'
+2
88'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Бэйкер
Красная карточка
Б. Самба
85'
Замена
А. Майтен
️️️️
С. Кук
82'
Замена
Р. Йетс
️️️️
Ф. Зинкернагель
82'
81'
Желтая карточка
С. Клукас
79'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Н. Пауэлл
79'
Замена
С. Флетчер
️️️️
Д. Майя
70'
Замена
С. Клукас
️️️️
Д. Браун
68'
ГОЛ! 1:1!
Д. Майя
Пас отдал
Н. Пауэлл
ГОЛ! 1:0!
Б. Джонсон
Пас отдал
М. Лоу
56'
Замена
С. Сарридж
️️️️
К. Дэвис
54'
Желтая карточка
Д. Гарнер
52'
33'
Желтая карточка
Б. Уилмот
Желтая карточка
К. Дэвис
18'
Желтая карточка
М. Лоу
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
22
Райан Йетс
ЦП
88
Кафу
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Сток Сити
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
1
Джек Бонхэм
ЦФ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Самба
6
Уорролл
27
Кук
26
Маккена
3
Лоу
37
Гарнер
99
Спенс
4
Коулбэк
22
Джонсон
11
Зинкернагель
9
Дэвис
4-3-1-2
39
Барсик
19
Ягиелка
4
Харвуд-Беллис
14
Тимон
16
Уилмот
8
Бэйкер
7
Аллен
25
Пауэлл
11
Филоджин
9
Майя
18
Браун
11
Зинкернагель
22
Йетс
22
Йетс
11
Зинкернагель
27
Кук
77
Майтен
77
Майтен
27
Кук
9
Дэвис
9
Сарридж
9
Сарридж
9
Дэвис
18
Браун
6
Клукас
6
Клукас
18
Браун
25
Пауэлл
15
Томпсон
15
Томпсон
25
Пауэлл
9
Майя
26
Флетчер
26
Флетчер
9
Майя
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Сток Сити
10
Ксанде Силва
ПВ
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
2
Том Смит
ПЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
1
Джек Бонхэм
ЦФ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
10
Ксанде Силва
ПВ
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
1
Джек Бонхэм
ЦФ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Ноттингем Форест - Сток Сити
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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