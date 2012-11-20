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Лига чемпионов 2026/2027
Нордшелланд - Шахтер
Нордшелланд - Шахтер: обзор матча 20 ноября 2012
Нордшелланд
20.11.2012, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа E, 5 тур
2 : 5
Завершен
Шахтер
22'
М. Нордстранд
30'
К. Лорентцен
24'
Л. Адриано
43'
Виллиан
51'
Виллиан
53'
Л. Адриано
79'
Л. Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нордшелланд - Шахтер
Желтая карточка
М. Паркхерст
90'
+1
89'
Желтая карточка
А. Кучер
Желтая карточка
А. Кристиансен
89'
85'
Замена
Илсиньо
️️️️
Виллиан
81'
Замена
Эдуардо
️️️️
Л. Адриано
Замена
О. Айнаоглу
️️️️
Д. Джон
80'
79'
ГОЛ! 2:5!
Л. Адриано
Пас отдал
Д. Коста
77'
Замена
Д. Коста
️️️️
А. Тейшейра
Замена
М. Тичинович
️️️️
М. Нордстранд
73'
66'
Желтая карточка
Л. Адриано
Желтая карточка
Э. Аду
64'
Замена
А. Кристиансен
️️️️
С. Кристенсен
59'
53'
ГОЛ! 2:4!
Л. Адриано
Пас отдал
А. Тейшейра
51'
ГОЛ! 2:3!
Виллиан
Пас отдал
Д. Срна
43'
ГОЛ! 2:2!
Виллиан
ГОЛ! 2:1!
К. Лорентцен
Пас отдал
П. Мтилига
30'
24'
ГОЛ! 1:1!
Л. Адриано
Пас отдал
Виллиан
ГОЛ! 1:0!
М. Нордстранд
Пас отдал
Д. Джон
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
1
Йеспер Хансен
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
21
Иван Рунье
ЦЗ
4
Михаэль Паркхерст
ПЗ
12
Джошуа Джон
ЛП
7
Николай Стокхольм
(К)
ОП
8
Энох-Кофи Аду
ОП
17
Сорен Кристенсен
ЦП
20
Каспер Лорентцен
ПП
11
Мортен Нордстранд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Алекс Тейшейра
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Нордшелланд
16
Томас Вилладсен
ВР
4
Хенрик Килдентофт
ПЗ
24
Камаль Исса
ЦП
91
Марио Тичинович
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
19
Марк Гюнделах
ПВ
13
Огужан Айнаоглу
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
4-2-3-1
1
Хансен
8
Мтилига
5
Окоре
21
Рунье
4
Паркхерст
7
Стокхольм
8
Аду
12
Джон
17
Кристенсен
20
Лорентцен
11
Нордстранд
4-1-2-2-1
30
Пятов
33
Срна
50
Кучер
44
Ракицкий
15
Рац
27
Степаненко
22
Мхитарян
5
Фернандиньо
11
Тейшейра
10
Виллиан
4
Адриано
12
Джон
13
Айнаоглу
13
Айнаоглу
12
Джон
11
Нордстранд
91
Тичинович
91
Тичинович
11
Нордстранд
17
Кристенсен
10
Кристиансен
10
Кристиансен
17
Кристенсен
11
Тейшейра
11
Коста
11
Коста
11
Тейшейра
10
Виллиан
77
Илсиньо
77
Илсиньо
10
Виллиан
4
Адриано
9
Эдуардо
9
Эдуардо
4
Адриано
Остались в запасе
Нордшелланд
Шахтер
24
Камаль Исса
ЦП
16
Томас Вилладсен
ВР
4
Хенрик Килдентофт
ПЗ
19
Марк Гюнделах
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
24
Камаль Исса
ЦП
16
Томас Вилладсен
ВР
4
Хенрик Килдентофт
ПЗ
19
Марк Гюнделах
ПВ
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Нордшелланд - Шахтер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 2 тур
Нордшелланд
2 : 2
22.10.2026
ЦСКА София
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Теннис" 23:30 (прямая)
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