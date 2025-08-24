Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Армения. Премьер-лига
Ноа - Ван
Ноа - Ван: онлайн-трансляция 24 августа 2025
Ноа
24.08.2025, воскресенье, 19:00
Армения. Премьер-лига, 4 тур
- : -
Не начался
Ван
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ноа - Ван
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Ноа
Ван
«Линкольн» – «Ноа»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.75
6 августа, 08:47
«Ференцварош» – «Ноа»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.85
29 июля, 10:49
«Ноа» – «Ференцварош»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.44
21 июля, 09:57
«Будучность» – «Ноа»: прогноз на матч 15 июля с 68% вероятностью захода ставки
14 июля, 14:26
Прогноз на точный счeт матча «Будучность» – «Ноа»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
14 июля, 12:22
«Линкольн» – «Ноа»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.75
6 августа, 08:47
«Ференцварош» – «Ноа»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.85
29 июля, 10:49
«Ноа» – «Ференцварош»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.44
21 июля, 09:57
«Будучность» – «Ноа»: прогноз на матч 15 июля с 68% вероятностью захода ставки
14 июля, 14:26
Прогноз на точный счeт матча «Будучность» – «Ноа»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
14 июля, 12:22
Прогноз на точный счет матча «Урарту» – «Ван»: Высшая лига, 28 мая 2025
27 мая, 11:25
Больше новостей
Армения. Премьер-лига
Все
Текущие
Будущие
Армения. Премьер-лига, 4 тур
БКМА Ереван
- : -
23.08.2025
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 4 тур
Ширак
- : -
24.08.2025
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 4 тур
Ноа
- : -
24.08.2025
Ван
Армения. Премьер-лига, 5 тур
Ван
- : -
29.08.2025
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 5 тур
Пюник
- : -
29.08.2025
Урарту
Армения. Премьер-лига, 4 тур
БКМА Ереван
- : -
23.08.2025
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 4 тур
Ширак
- : -
24.08.2025
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 4 тур
Ноа
- : -
24.08.2025
Ван
Армения. Премьер-лига, 5 тур
Ван
- : -
29.08.2025
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 5 тур
Пюник
- : -
29.08.2025
Урарту
Армения. Премьер-лига, 5 тур
Гандзасар
- : -
30.08.2025
Ширак
Последние матчи
Все
Ноа
Ван
Лига конференций, 4 раунд
Олимпия
1 : 4
21.08.2025
Ноа
Армения. Премьер-лига, 3 тур
Ноа
4 : 1
17.08.2025
Гандзасар
Лига Европы, 3 раунд
Ноа
0 : 0
14.08.2025
Линкольн
Армения. Премьер-лига, 2 тур
Арарат
0 : 1
09.08.2025
Ван
Лига Европы, 3 раунд
Линкольн
1 : 1
07.08.2025
Ноа
Лига конференций, 4 раунд
Олимпия
1 : 4
21.08.2025
Ноа
Армения. Премьер-лига, 3 тур
Ноа
4 : 1
17.08.2025
Гандзасар
Лига Европы, 3 раунд
Ноа
0 : 0
14.08.2025
Линкольн
Лига Европы, 3 раунд
Линкольн
1 : 1
07.08.2025
Ноа
Армения. Премьер-лига, 1 тур
Ноа
4 : 0
03.08.2025
Ширак
Армения. Премьер-лига, 2 тур
Арарат
0 : 1
09.08.2025
Ван
Армения. Премьер-лига, 1 тур
Ван
0 : 0
04.08.2025
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 33 тур
Урарту
0 : 2
28.05.2025
Ван
Армения. Премьер-лига, 32 тур
Ван
3 : 2
23.05.2025
Пюник
Армения. Премьер-лига, 20 тур
Гандзасар
1 : 2
12.05.2025
Ван
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: