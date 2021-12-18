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Расписание матчей
Франция. Кубок
Тулуза - Ним
Тулуза - Ним: обзор матча 18 декабря 2021
Тулуза
18.12.2021, суббота, 15:45
Франция. Кубок, 1/32 финала
4 : 1
Завершен
Ним
36'
А. Онаиву
45'
А. Онаиву
73'
Р. Ратао
16'
M. Doucouré
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тулуза - Ним
82'
Желтая карточка
А. Кубас
Замена
Я. Беграуи
️️️️
Б. Дежегере
79'
Замена
М. Бангре
️️️️
А. Онаиву
79'
Замена
S. Sanna
️️️️
М. Деслер
74'
Замена
И. Силла
️️️️
С. Мвуэ
74'
ГОЛ! 3:1!
Р. Ратао
73'
71'
Замена
Я. Бенрау
️️️️
M. Doucouré
61'
Замена
М. Коне
️️️️
E. Már Ómarsson
61'
Замена
A. Valerio
️️️️
С. Сарр
Замена
️️️️
Н. Скитта
53'
46'
Замена
П. Бюрнер
️️️️
К. Гессум
ГОЛ! 2:1!
А. Онаиву
Пас отдал
Б. ван ден Бомен
45'
Желтая карточка
М. Деслер
41'
ГОЛ! 1:1!
А. Онаиву
Пас отдал
Б. ван ден Бомен
36'
16'
ГОЛ! 0:1!
M. Doucouré
Пас отдал
А. Кубас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
2
Логан Кошта
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
19
Брехт Дежегере
ЦП
10
Стив Мвуэ
ЦП
24
Мусса Диарра
ЦФ
31
Исак Петтерссон
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
15
Натан Скитта
ЦФ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦФ
3
Миккел Деслер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Ним
16
Люка Диас
ВР
55
Наомити Уэда
ЦЗ
5
Кельян Гессум
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
6
Сиди Сарр
ОП
20
Адриан Кубас
ОП
28
Elías Már Ómarsson
ЦП
10
Mahamadou Doucouré
ЦФ
21
Жюльен Понко
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Тулуза
4
Иссиага Силла
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
11
Мамади Бангре
ЦП
14
Янис Беграуи
ЦФ
27
Stéphane Zobo
ЦФ
24
Антони Руо
ЦФ
1
Максим Дюпе
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
Ним
99
Пер Бротвейт
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
11
Ламин Фомба
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
18
Antoine Valerio
ЦФ
14
Мусса Коне
ЦФ
2-2-1-5
2
Кошта
2
Николайсен
19
Дежегере
10
Мвуэ
9
Ратао
45
Онаиву
3
Деслер
8
ван ден Бомен
15
Скитта
31
Петтерссон
3-2-1-2
16
Диас
29
Пакье
5
Гессум
55
Уэда
6
Сарр
20
Кубас
28
21
Понко
10
10
Мвуэ
4
Силла
4
Силла
10
Мвуэ
45
Онаиву
11
Бангре
11
Бангре
45
Онаиву
19
Дежегере
14
Беграуи
14
Беграуи
19
Дежегере
3
Деслер
6
6
3
Деслер
5
Гессум
13
Бюрнер
13
Бюрнер
5
Гессум
10
45
Бенрау
45
Бенрау
10
6
Сарр
18
18
6
Сарр
28
14
Коне
14
Коне
28
Остались в запасе
Тулуза
Ним
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
27
Stéphane Zobo
ЦФ
24
Антони Руо
ЦФ
1
Максим Дюпе
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
99
Пер Бротвейт
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
11
Ламин Фомба
ЦП
Главный тренер
Паскаль Планк
Остались в запасе
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
27
Stéphane Zobo
ЦФ
24
Антони Руо
ЦФ
1
Максим Дюпе
ЦФ
Остались в запасе
99
Пер Бротвейт
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
11
Ламин Фомба
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Паскаль Планк
Статистика матча Тулуза - Ним
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
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