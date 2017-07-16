Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Золотой кубок КОНКАКАФ
Никарагуа - США
Никарагуа - США: обзор матча 16 июля 2017
Никарагуа
16.07.2017, воскресенье, 02:00
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа B, 3 тур
0 : 3
Завершен
США
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Никарагуа - США
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Парагвай
4 : 0
06.06.2026
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
ЮАР
0 : 0
29.05.2026
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 1
27.03.2026
Никарагуа
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Гаити
2 : 0
19.11.2025
Никарагуа
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Никарагуа
2 : 0
14.11.2025
Гондурас
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Новости команд
Все
Никарагуа
США
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Известна причина, по которой Гвардиола не возглавит сборную США
15 ноября
3
У Саутгейта появился вариант на чужом континенте
15 ноября
2
Почеттино расплакался на пресс-конференции после назначения в «МЮ»
13 ноября
13
Сборная США хочет пригласить Гвардиолу после ухода Почеттино в «МЮ»
11 ноября
3
ЮАР – Никарагуа: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Французский журналист сравнил игры Сафонова против «Ливерпуля» и Никарагуа
15 апреля
2
Шалимов прокомментировал голевую ошибку Сафонова
3 апреля
2
Юран оценил мартовские матчи сборной России
2 апреля
1
Головин: «Сборная Россия едва не впала в ступор из-за самоотдачи игроков Никарагуа»
31 марта
2
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Известна причина, по которой Гвардиола не возглавит сборную США
15 ноября
3
У Саутгейта появился вариант на чужом континенте
15 ноября
2
Почеттино расплакался на пресс-конференции после назначения в «МЮ»
13 ноября
13
Сборная США хочет пригласить Гвардиолу после ухода Почеттино в «МЮ»
11 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+