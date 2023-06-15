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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай - Никарагуа
Уругвай - Никарагуа: обзор матча 15 июня 2023
Уругвай
15.06.2023, четверг, 02:30
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 1
Завершен
Никарагуа
8'
М. Аресо
37'
Р. Саласар
56'
Б. Родригес
82'
Р. Саласар
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Уругвай - Никарагуа
Желтая карточка
Т. Борбас
87'
Замена
Б. Мендес
️️️️
Г. Варела
85'
Замена
Ф. Карбальо
️️️️
Р. Саласар
85'
ГОЛ! 4:0!
Р. Саласар
82'
Замена
Д. Росси
️️️️
М. Араухо
76'
Замена
Т. Борбас
️️️️
М. Аресо
59'
Желтая карточка
М. Араухо
56'
ГОЛ! 3:0!
Б. Родригес
Пас отдал
М. Араухо
56'
ГОЛ! 2:0!
Р. Саласар
Пас отдал
Ф. Пельистри
37'
Пенальти не реализован!
М. Аресо
28'
ГОЛ! 1:0!
М. Аресо
Пас отдал
Ф. Пельистри
8'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Уругвай - Никарагуа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
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1 : 4
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Япония
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24.09.2026
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Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Парагвай
4 : 0
06.06.2026
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
ЮАР
0 : 0
29.05.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 1
27.03.2026
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2 : 0
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