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Англия. Кубок
Шеффилд Уэнсдэй - Ньюкасл
Шеффилд Уэнсдэй - Ньюкасл: обзор матча 07 января 2023
Шеффилд Уэнсдэй
07.01.2023, суббота, 21:00
Англия. Кубок, 3 раунд
2 : 1
Завершен
Ньюкасл
52'
Д. Виндасс
66'
Д. Виндасс
69'
Б. Гимарайнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Ньюкасл
Замена
M. Wilks
️️️️
Д. Виндасс
90'
+6
Замена
Т. Бакинсон
️️️️
G. Byers
90'
+5
Замена
Д. Хант
️️️️
Л. Палмер
88'
Замена
К. Патерсон
️️️️
М. Смит
87'
69'
ГОЛ! 2:1!
Б. Гимарайнс
69'
Замена
К. Триппьер
️️️️
Д. Льюис
ГОЛ! 2:0!
Д. Виндасс
Пас отдал
М. Смит
66'
60'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Э. Андерсон
60'
Замена
М. Альмирон
️️️️
Д. Мерфи
60'
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
Ш. Лонгстафф
ГОЛ! 1:0!
Д. Виндасс
Пас отдал
Д. Адениран
52'
46'
Замена
К. Вуд
️️️️
А. Исак
Замена
Д. Адениран
️️️️
Ф. Деле-Баширу
46'
Желтая карточка
Ф. Деле-Баширу
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
7
George Byers
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Джош Виндасс
АП
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Шеффилд Уэнсдэй
13
Дэвид Стокдейл
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
35
Деннис Адениран
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
Ньюкасл
12
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
2-5-2-1
1
27
25
МакГиннес
28
16
Деле-Баширу
7
6
Волкс
33
Джеймс
2
Палмер
10
Виндасс
14
Смит
3-2-1-3-1
39
Дубравка
18
Льюис
24
Ласселлс
4
Ботман
22
Манкильо
30
Ритчи
8
Лонгстафф
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
5
Андерсон
9
Исак
14
Смит
13
Патерсон
13
Патерсон
14
Смит
2
Палмер
32
Хант
32
Хант
2
Палмер
7
19
Бакинсон
19
Бакинсон
7
16
Деле-Баширу
35
Адениран
35
Адениран
16
Деле-Баширу
10
Виндасс
12
12
10
Виндасс
23
Мерфи
10
Альмирон
10
Альмирон
23
Мерфи
18
Льюис
2
Триппьер
2
Триппьер
18
Льюис
5
Андерсон
28
Уиллок
28
Уиллок
5
Андерсон
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
39
Гимарайнс
8
Лонгстафф
9
Исак
9
Вуд
9
Вуд
9
Исак
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Ньюкасл
13
Дэвид Стокдейл
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
Главный тренер
Гарри Монк
12
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
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