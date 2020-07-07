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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Ксамакс - Цюрих
Ксамакс - Цюрих: обзор матча 07 июля 2020
Ксамакс
07.07.2020, вторник, 21:30
Швейцария. Суперлига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Цюрих
23'
R. Nuzzolo
27'
Натан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ксамакс - Цюрих
90'
+5
Замена
М. Криезиу
️️️️
Б. Кололли
Желтая карточка
X. Kouassi
85'
Желтая карточка
F. Mveng
79'
Замена
М. Хайле-Селасси
️️️️
Т. Сефери
70'
62'
Замена
С. Сейлер
️️️️
С. Сом
Замена
F. Mveng
️️️️
Y. Tafer
46'
30'
Желтая карточка
M. Kempter
27'
ГОЛ! 1:1!
Натан
Пас отдал
Б. Кололли
ГОЛ! 1:0!
R. Nuzzolo
Пас отдал
J. Kamber
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ксамакс
30
Laurent Walthert
ВР
4
Andre Neitzke
ЦЗ
55
Igor Djuric
ЦЗ
16
Лео Сейду
ЦЗ
3
Janick Kamber
ЦП
23
Mike Gomes
ЦП
91
Yannis Tafer
ЦП
4
Xavier Kouassi
ЦП
8
Самир Рамизи
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
14
Raphael Nuzzolo
ЦФ
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Натан
ЦЗ
24
Michael Kempter
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
19
Симон Сом
ЦП
7
Adrian Winter
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Ксамакс
32
Matthias Minder
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
14
Лиридон Мулай
ЦП
9
Dylan Dugourd
ЦФ
88
Freddy Mveng
ЦФ
7
Марен Хайле-Селасси
ЦФ
Цюрих
1
Andris Vanins
ВР
17
Умару Бангура
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
77
Willie Britto
ЦЗ
8
Стефан Сейлер
ЦП
37
Shpetim Sulejmani
ЦФ
43
Henri Koide
ЦФ
3-4-3
30
4
55
16
Сейду
3
91
4
23
14
17
Сефери
8
Рамизи
4-1-4-1
25
Брехнер
24
27
Рюгг
4
Омераджич
5
Натан
71
Криэциу
19
Сом
7
8
Домджони
10
Кололли
9
Крамер
91
88
88
91
17
Сефери
7
Хайле-Селасси
7
Хайле-Селасси
17
Сефери
19
Сом
8
Сейлер
8
Сейлер
19
Сом
10
Кололли
31
Криезиу
31
Криезиу
10
Кололли
Остались в запасе
Ксамакс
Цюрих
23
Лерой Абанда
ЛЗ
9
Dylan Dugourd
ЦФ
32
Matthias Minder
ВР
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
14
Лиридон Мулай
ЦП
37
Shpetim Sulejmani
ЦФ
43
Henri Koide
ЦФ
17
Умару Бангура
ЦЗ
1
Andris Vanins
ВР
77
Willie Britto
ЦЗ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
23
Лерой Абанда
ЛЗ
9
Dylan Dugourd
ЦФ
32
Matthias Minder
ВР
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
14
Лиридон Мулай
ЦП
Остались в запасе
37
Shpetim Sulejmani
ЦФ
43
Henri Koide
ЦФ
17
Умару Бангура
ЦЗ
1
Andris Vanins
ВР
77
Willie Britto
ЦЗ
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Ксамакс - Цюрих
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ксамакс
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Ксамакс
0 : 1
03.08.2020
Лугано
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Санкт-Галлен
6 : 0
31.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
4 : 1
26.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Ксамакс
0 : 1
23.07.2020
Янг Бойз
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Маладире
Новости команд
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Ксамакс
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