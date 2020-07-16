Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Ксамакс - Сьон
Ксамакс - Сьон: обзор матча 16 июля 2020
Ксамакс
16.07.2020, четверг, 19:15
Швейцария. Суперлига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Сьон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ксамакс - Сьон
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Бамерт
Желтая карточка
I. Djuric
90'
+1
88'
Желтая карточка
М. Факкинетти
Замена
Т. Сефери
️️️️
F. Mveng
88'
83'
Замена
Итаитинга
️️️️
Р. Ульдрикис
76'
Вторая желтая
G. Christian Zock Abep
74'
Замена
Б. Тома
️️️️
Балтасар
Замена
С. Рамизи
️️️️
D. Sakho
70'
Желтая карточка
X. Kouassi
66'
Замена
А. Джемайли
️️️️
J. Djourou
46'
45'
+1
Желтая карточка
G. Christian Zock Abep
Желтая карточка
R. Nuzzolo
37'
Желтая карточка
М. Осс
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ксамакс
30
Laurent Walthert
ВР
16
Лео Сейду
ЦЗ
33
Johan Djourou
ЦЗ
25
Марцис Осс
ЦЗ
55
Igor Djuric
ЦЗ
4
Xavier Kouassi
ЦП
23
Mike Gomes
ЦП
88
Freddy Mveng
ЦФ
67
Diafra Sakho
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
14
Raphael Nuzzolo
ЦФ
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
8
Балтасар
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
6
Guy Christian Zock Abep
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Ксамакс
32
Matthias Minder
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
14
Тибо Корбас
ЦП
17
Таульянт Сефери
ЦФ
8
Самир Рамизи
ЦФ
7
Марен Хайле-Селасси
ЦФ
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
77
Sandro Theler
ЦФ
29
Jared Khasa
ЦФ
76
Итаитинга
ЦФ
4-2-4
30
16
Сейду
25
Осс
55
33
4
23
88
14
8
67
4-4-2
18
Фикеншер
23
Масейрас
5
19
Бамерт
33
Леньяни
23
Касами
8
Гргич
7
Факкинетти
8
Балтасар
17
Ульдрикис
6
33
19
Джемайли
19
Джемайли
33
14
Корбас
14
Корбас
88
17
Сефери
17
Сефери
88
67
8
Рамизи
8
Рамизи
67
8
Балтасар
24
Тома
24
Тома
8
Балтасар
17
Ульдрикис
76
Итаитинга
76
Итаитинга
17
Ульдрикис
Остались в запасе
Ксамакс
Сьон
23
Лерой Абанда
ЛЗ
32
Matthias Minder
ВР
7
Марен Хайле-Селасси
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
29
Jared Khasa
ЦФ
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
23
Лерой Абанда
ЛЗ
32
Matthias Minder
ВР
7
Марен Хайле-Селасси
ЦФ
Остались в запасе
77
Sandro Theler
ЦФ
29
Jared Khasa
ЦФ
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Ксамакс - Сьон
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ксамакс
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Ксамакс
0 : 1
03.08.2020
Лугано
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Санкт-Галлен
6 : 0
31.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
4 : 1
26.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Ксамакс
0 : 1
23.07.2020
Янг Бойз
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Маладире
Новости команд
Все
Ксамакс
Сьон
Сборную России и «Зенит» пригласят на товарищеские матчи в Европу
6 октября
19
«Аякс» – «Сьон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аякс» – «Сьон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Сьон» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Сьон» – «Аякс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Сборную России и «Зенит» пригласят на товарищеские матчи в Европу
6 октября
19
«Аякс» – «Сьон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аякс» – «Сьон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Сьон» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Сьон» – «Аякс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+