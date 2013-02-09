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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Непал - Пакистан
Непал - Пакистан: обзор матча 09 февраля 2013
Непал
09.02.2013, суббота, 14:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Пакистан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Непал - Пакистан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Непал
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Непал
0 : 1
31.03.2026
Лаос
Товарищеские матчи. Сборные
Непал
0 : 0
26.03.2026
Гонконг
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Непал
0 : 1
18.11.2025
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
Бангладеш
2 : 2
13.11.2025
Непал
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Непал
0 : 1
14.10.2025
Вьетнам
Пакистан
Товарищеские матчи. Сборные
Пакистан
2 : 0
10.06.2026
Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные
Афганистан
0 : 2
07.06.2026
Пакистан
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 3
04.06.2026
Пакистан
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Пакистан
1 : 2
31.03.2026
Мьянма
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Пакистан
0 : 5
18.11.2025
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