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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Рампла Хуниорс - Насьональ
Рампла Хуниорс - Насьональ: обзор матча 21 октября 2024
Рампла Хуниорс
21.10.2024, понедельник, 00:00
Уругвай. Примера, 9 тур
2 : 1
Завершен
Насьональ
37'
Л. Риналди
90+6'
M. Núñez (П)
86'
R. Bentancourt (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рампла Хуниорс - Насьональ
90'
+7
Желтая карточка
M. Antoni
ГОЛ с пенальти! 2:1!
M. Núñez
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
Л. Мехия
86'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
R. Bentancourt
77'
Замена
N. Rodríguez
️️️️
М. Перейра
74'
Желтая карточка
L. Sanabria
Замена
J. Toledo
️️️️
E. Almeida
66'
Замена
J. E. Etcheverry
️️️️
D. Rosa
66'
65'
Замена
Ф. Сантандер
️️️️
A. Castro
Желтая карточка
N. Dibble
62'
Замена
F. Ospitaleche
️️️️
J. Plada
58'
Замена
N. Dibble
️️️️
Л. Риналди
50'
46'
Замена
М. Перейра
️️️️
К. Олива
46'
Замена
D. Zabala
️️️️
J. Recoba
46'
Замена
A. Galeano
️️️️
Н. Лопес
42'
Желтая карточка
Н. Лопес
ГОЛ! 1:0!
Л. Риналди
37'
36'
Желтая карточка
К. Олива
Желтая карточка
D. Arismendi
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рампла Хуниорс
1
Andrés Samurio
ВР
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
2
Andrés Madruga
ЦЗ
32
Diego Arismendi
ЦЗ
14
Diego Rosa
ЦП
26
Matías Núñez
ЦП
20
Tomas Adoryan
ЦП
15
Juan Plada
ЦП
24
Lucas Bassadone
ЦФ
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
23
Enrique Almeida
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Бения
Насьональ
1
Луис Мехия
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
17
Leandro Lozano
ЦЗ
3
Mateo Antoni
ЦЗ
23
Gabriel Báez
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
8
Lucas Sanabria
ЦП
22
Alexis Castro
ЦП
9
Jeremia Recoba
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
19
Rubén Bentancourt
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Рампла Хуниорс
12
Lucio Segovia
ВР
27
Lucas Peres
ЦЗ
2
Jonathan Toledo
ЦЗ
28
Franco Casuriaga
ЦЗ
20
J. E. Etcheverry
ЦП
85
Facundo Ospitaleche
ЦП
80
G. Machado
ЦП
11
Nicolás Dibble
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
29
Alan Alvarez
ЦФ
Насьональ
25
Ignacio Suárez
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
7
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
22
Rodrigo Chagas
ЦП
22
Diego Zabala
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
21
Antonio Galeano
ЦФ
11
Guillermo Lopez
ЦФ
25
Gonzalo Petit
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
3-4-3
1
24
Баррандегуй
2
32
14
20
15
26
23
7
Риналди
24
4-1-3-2
1
Мехия
17
3
23
4
Коатес
28
Олива
8
22
9
19
11
Лопес
23
2
2
23
14
20
20
14
15
85
85
15
7
Риналди
11
11
7
Риналди
Перейра
7
7
Перейра
9
22
22
9
28
Олива
10
Перейра
10
Перейра
28
Олива
11
Лопес
21
21
11
Лопес
22
9
Сантандер
9
Сантандер
22
Остались в запасе
Рампла Хуниорс
Насьональ
12
Lucio Segovia
ВР
27
Lucas Peres
ЦЗ
28
Franco Casuriaga
ЦЗ
80
G. Machado
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
29
Alan Alvarez
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Бения
25
Ignacio Suárez
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
22
Rodrigo Chagas
ЦП
11
Guillermo Lopez
ЦФ
25
Gonzalo Petit
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Остались в запасе
12
Lucio Segovia
ВР
27
Lucas Peres
ЦЗ
28
Franco Casuriaga
ЦЗ
80
G. Machado
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
29
Alan Alvarez
ЦФ
Остались в запасе
25
Ignacio Suárez
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
22
Rodrigo Chagas
ЦП
11
Guillermo Lopez
ЦФ
25
Gonzalo Petit
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Бения
Главный тренер
Альваро Рекоба
Статистика матча Рампла Хуниорс - Насьональ
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Рампла Хуниорс
Уругвай. Примера, 15 тур
Рампла Хуниорс
1 : 1
30.11.2024
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Рампла Хуниорс
0 : 1
26.11.2024
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Рампла Хуниорс
0 : 3
19.11.2024
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 12 тур
Бостон Ривер
1 : 0
14.11.2024
Рампла Хуниорс
Уругвай. Примера, 11 тур
Рампла Хуниорс
0 : 2
09.11.2024
Данубио
Насьональ
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро
2 : 0
20.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 14 тур
Насьональ
1 : 1
15.11.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 11 тур
Насьональ
3 : 2
20.10.2026
Депортиво Мальдонадо
Информация о матче
Главный судья:
Javier Burgos, Uruguay
Стадион:
Эстадио Сентенарио
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