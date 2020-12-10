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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Наполи - Реал Сосьедад
Наполи - Реал Сосьедад: обзор матча 10 декабря 2020
Наполи
10.12.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа F, 6 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
35'
П. Зелински
90+2'
В. Жозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Реал Сосьедад
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
В. Жозе
82'
Желтая карточка
И. Субельдия
Замена
Ф. Гулам
️️️️
М. Руй
82'
78'
Замена
А. Муньос
️️️️
Н. Монреаль
78'
Замена
М. Саньян
️️️️
А. Гевара
78'
Замена
А. Исак
️️️️
Р. Ле Норман
Замена
Э. Эльмас
️️️️
П. Зелински
74'
Замена
М. Политано
️️️️
И. Лосано
70'
Замена
Д. Демме
️️️️
Т. Бакайоко
69'
Замена
А. Петанья
️️️️
Д. Мертенс
69'
68'
Желтая карточка
Р. Ле Норман
Желтая карточка
Ф. Руис
59'
56'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Порту
46'
Замена
А. Горосабель
️️️️
Х. Сальдуа
Желтая карточка
И. Лосано
41'
38'
Желтая карточка
М. Субименди
ГОЛ! 1:0!
П. Зелински
35'
Желтая карточка
Д. Мертенс
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
10
Порту
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Реал Сосьедад
30
Гаиска Айеса
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
12
Роберто Лопес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Оспина
6
Мариу Руй
52
Максимович
3
Кулибали
22
Ди Лоренцо
8
Бакайоко
8
Руис
7
Зелински
10
Инсинье
10
Мертенс
11
Лосано
4-3-2-1
1
Ремиро
2
Сальдуа
5
Субельдия
24
Ле Норман
18
Монреаль
36
Субименди
23
Мерино
6
Гевара
24
Янузай
10
Порту
12
Виллиан Жозе
6
Мариу Руй
13
Гулам
13
Гулам
6
Мариу Руй
7
Зелински
99
Эльмас
99
Эльмас
7
Зелински
8
Бакайоко
6
Демме
6
Демме
8
Бакайоко
11
Лосано
21
Политано
21
Политано
11
Лосано
10
Мертенс
37
Петанья
37
Петанья
10
Мертенс
6
Гевара
93
Саньян
93
Саньян
6
Гевара
18
Монреаль
3
Муньос
3
Муньос
18
Монреаль
2
Сальдуа
2
Горосабель
2
Горосабель
2
Сальдуа
10
Порту
7
Барренечеа
7
Барренечеа
10
Порту
24
Ле Норман
9
Исак
9
Исак
24
Ле Норман
Остались в запасе
Наполи
Реал Сосьедад
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
30
Гаиска Айеса
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
12
Роберто Лопес
АП
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
Остались в запасе
30
Гаиска Айеса
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
12
Роберто Лопес
АП
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Наполи - Реал Сосьедад
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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