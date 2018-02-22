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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
РБ Лейпциг - Наполи
РБ Лейпциг - Наполи: обзор матча 22 февраля 2018
РБ Лейпциг
22.02.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 2
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Наполи
33'
П. Зелински
86'
Л. Инсинье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Наполи
Желтая карточка
Ж. Огустен
90'
+2
86'
ГОЛ! 0:2!
Л. Инсинье
Пас отдал
Х. Кальехон
Желтая карточка
М. Забитцер
75'
Желтая карточка
К. Кампль
70'
66'
Желтая карточка
П. Зелински
33'
ГОЛ! 0:1!
П. Зелински
Желтая карточка
Ю. Поульсен
30'
22'
Желтая карточка
Л. Тонелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
13
Доминик Кайзер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
3-4-1-2
25
Гулачи
13
Бернардо
16
Конате
2
Упамекано
6
Демме
44
Кампль
20
Забитцер
27
Лаймер
77
Брума
15
Поульсен
11
Вернер
4-1-3-1-1
25
Рейна
39
Альбиоль
11
Маджо
26
Тонелли
6
Мариу Руй
24
Диавара
7
Зелински
17
Гамшик
25
Аллан
10
Инсинье
10
Мертенс
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Наполи
22
Бенно Шмитц
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
55
Луиджи Сепе
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча РБ Лейпциг - Наполи
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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