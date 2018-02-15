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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Наполи - РБ Лейпциг
Наполи - РБ Лейпциг: обзор матча 15 февраля 2018
Наполи
15.02.2018, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 3
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
52'
А. Унас
61'
Т. Вернер
74'
Брума
90+3'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - РБ Лейпциг
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
Т. Вернер
Желтая карточка
М. Руй
88'
Желтая карточка
К. Кулибали
79'
74'
ГОЛ! 1:2!
Брума
Пас отдал
Ю. Поульсен
61'
ГОЛ! 1:1!
Т. Вернер
Пас отдал
К. Кампль
ГОЛ! 1:0!
А. Унас
Пас отдал
М. Рог
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ЦП
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Рейна
11
Маджо
26
Тонелли
3
Кулибали
4
Хюсай
24
Диавара
17
Гамшик
7
Зелински
26
Рог
96
Унас
7
Кальехон
3-4-1-2
25
Гулачи
16
Клостерманн
2
Упамекано
4
Орбан
44
Кампль
27
Лаймер
8
Кейта
20
Забитцер
77
Брума
11
Вернер
15
Поульсен
Остались в запасе
Наполи
РБ Лейпциг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
13
Бернардо
ЦЗ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Наполи - РБ Лейпциг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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