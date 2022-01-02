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Расписание матчей
Франция. Кубок
Нанси - Ренн
Нанси - Ренн: обзор матча 02 января 2022
Нанси
02.01.2022, воскресенье, 18:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Ренн
78'
M. Biron
58'
Ж. Доку
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Нанси - Ренн
Замена
V. Triboulet
️️️️
М. Тиам
83'
Замена
D. Bertrand
️️️️
Н. Эль-Айнауи
82'
ГОЛ! 1:1!
M. Biron
Пас отдал
В. Бондо
78'
75'
Замена
М. Тель
️️️️
С. Гирасси
75'
Замена
А. Диуф
️️️️
Ж. Доку
Замена
E. Simoes
️️️️
L. Cisse
65'
Замена
M. Nonnenmacher
️️️️
З. Деваль
64'
58'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Доку
Пас отдал
Л. Ассиньон
Замена
M. Biron
️️️️
Э. Юнг
46'
29'
Пенальти не реализован!
С. Гирасси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
16
Baptiste Valette
ВР
3
Kelvin Patrick Joia Rodrigues Araujo
ЦЗ
38
Варрен Бондо
ЦЗ
18
Зибен Деваль
ЦП
3
Rosario Latouchent
ЦП
6
Gregoire Lefebvre
ЦП
11
Lamine Cisse
ЦП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
18
Шакил Дело
ЦП
93
Мамаду Тиам
ЦФ
29
Эндрю Юнг
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Нанси
1
Натан Тротт
ВР
12
Soares
ЦЗ
20
Maxime Nonnenmacher
ЦП
7
Mickael Biron
ЦФ
22
Dorian Bertrand
ЦФ
28
Elliot Simoes
ЦФ
91
Vinni Triboulet
ЦФ
Ренн
30
Пепе Боне
ВР
17
Анди Диуф
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
2-5-1-2
16
3
38
Бондо
6
11
21
Эль-Айнауи
18
Дело
3
18
Деваль
29
Юнг
93
Тиам
3-1-2-1-3
80
Алемдар
22
Ассиньон
5
Баде
3
Трюффер
7
Сантамария
14
Майер
8
Мартен
29
Тайт
11
Доку
9
Гирасси
9
Лаборд
18
Деваль
20
20
18
Деваль
29
Юнг
7
7
29
Юнг
21
Эль-Айнауи
22
22
21
Эль-Айнауи
11
28
28
11
93
Тиам
91
91
93
Тиам
9
Гирасси
11
Тель
11
Тель
9
Гирасси
11
Доку
17
Диуф
17
Диуф
11
Доку
Остались в запасе
Нанси
Ренн
1
Натан Тротт
ВР
12
Soares
ЦЗ
Главный тренер
Пабло Корреа
30
Пепе Боне
ВР
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Натан Тротт
ВР
12
Soares
ЦЗ
Остались в запасе
30
Пепе Боне
ВР
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Нанси - Ренн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Марсель Пико
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