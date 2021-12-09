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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Витесс - Мура 05
Витесс - Мура 05: обзор матча 09 декабря 2021
Витесс
09.12.2021, четверг, 23:00
Лига конференций, группа G, 6 тур
3 : 1
Завершен
Мура 05
4'
Т. Бейтинк
35'
Л. Опенда
40'
Д. Хейсман
82'
А. Мароша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Мура 05
Желтая карточка
М. Беро
83'
82'
ГОЛ! 3:1!
А. Мароша
Желтая карточка
Д. Дехи
77'
76'
Желтая карточка
Т. Ципот
73'
Замена
️️️️
Т. Хорват
Замена
Д. Ороз
️️️️
Р. Базур
65'
63'
Замена
С. Уро
️️️️
А. Козар
Замена
Н. Фредериксен
️️️️
Т. Бейтинк
60'
Замена
Я. Гбоу
️️️️
Д. Хейсман
59'
54'
Желтая карточка
А. Козар
46'
Желтая карточка
Ж. Коус
46'
Замена
А. Мароша
️️️️
К. Штурм
46'
Замена
Т. Ципот
️️️️
Н. Мулахусейнович
ГОЛ! 3:0!
Д. Хейсман
Пас отдал
Л. Опенда
40'
ГОЛ! 2:0!
Л. Опенда
35'
ГОЛ! 1:0!
Т. Бейтинк
Пас отдал
Л. Опенда
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Мура 05
52
Марко Залокар
ВР
23
Клемен Штурм
ЛЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
9
Матич Марушко
ЦЗ
4
Марин Карамарко
ЦЗ
3
Клемен Пучко
ПЗ
14
Ник Лорбек
ОП
47
Ален Козар
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
11
Жига Коус
ПП
99
Нардин Мулахусейнович
ЦФ
Витесс
48
Найджел ван Хаверен
ВР
49
Джоб Фролинг
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Мура 05
12
Лан Ержавец
ВР
77
Станиша Мандич
ЛП
44
Самсондин Уро
ОП
9
Митя Лотрич
ЦП
5
Жан Бучек
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
77
Михаэль Клепач
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
17
Амадей Мароша
ЦФ
4-3-1-2
1
Хувен
32
Виттек
5
Дехи
14
Расмуссен
2
Даса
6
Тронстад
22
Беро
23
Базур
23
Хейсман
29
Бейтинк
17
Опенда
3-3-3-1
52
Залокар
2
Карничник
9
Марушко
4
Карамарко
3
Пучко
14
Лорбек
23
Штурм
11
Коус
14
Хорват
47
Козар
99
Мулахусейнович
23
Базур
5
Ороз
5
Ороз
23
Базур
23
Хейсман
34
Гбоу
34
Гбоу
23
Хейсман
29
Бейтинк
8
Фредериксен
8
Фредериксен
29
Бейтинк
47
Козар
44
Уро
44
Уро
47
Козар
99
Мулахусейнович
11
Ципот
11
Ципот
99
Мулахусейнович
23
Штурм
17
Мароша
17
Мароша
23
Штурм
Остались в запасе
Витесс
Мура 05
48
Найджел ван Хаверен
ВР
49
Джоб Фролинг
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
Главный тренер
Томас Летш
12
Лан Ержавец
ВР
77
Станиша Мандич
ЛП
9
Митя Лотрич
ЦП
5
Жан Бучек
ЦП
77
Михаэль Клепач
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
Остались в запасе
48
Найджел ван Хаверен
ВР
49
Джоб Фролинг
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
Остались в запасе
12
Лан Ержавец
ВР
77
Станиша Мандич
ЛП
9
Митя Лотрич
ЦП
5
Жан Бучек
ЦП
77
Михаэль Клепач
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Витесс - Мура 05
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Мура 05
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Мура 05
1 : 2
21.11.2026
Браво
Словения. Первая Лига, 15 тур
Копер
1 : 1
07.11.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 14 тур
Мура 05
0 : 0
01.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 13 тур
Радомлье
1 : 1
27.10.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 12 тур
Мура 05
0 : 0
17.10.2026
НК Нафта Лендава
Информация о матче
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