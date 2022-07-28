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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Мура 05 - Сент-Патрикс
Мура 05 - Сент-Патрикс: обзор матча 28 июля 2022
Мура 05
28.07.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Сент-Патрикс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мура 05 - Сент-Патрикс
Замена
J. Majić
️️️️
К. Пучко
119'
Желтая карточка
Л. Бобичанец
90'
+4
Желтая карточка
М. Клепач
90'
+4
Замена
M. Šroler
️️️️
Ж. Коус
86'
Красная карточка
М. Марушко
71'
71'
Желтая карточка
C. Forrester
69'
Замена
S. Atakayi
️️️️
B. King
Замена
М. Марушко
️️️️
Д. Шабанхаджай
63'
Замена
Т. Ципот
️️️️
Н. Петкович
63'
Замена
М. Клепач
️️️️
Н. Лорбек
63'
Желтая карточка
М. Даку
48'
42'
Желтая карточка
H. Brockbank
Желтая карточка
Н. Лорбек
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мура 05
69
Матко Обрадович
ВР
22
Amar Beganović
ЦЗ
37
Darick Kobie Morris
ЦЗ
3
Клемен Пучко
ПЗ
14
Ник Лорбек
ОП
44
Никола Петкович
ЦП
8
Лука Бобичанец
АП
11
Жига Коус
ПП
4
Кай Ципот
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Сент-Патрикс
94
Джозеф Ананг
ВР
12
Harry Brockbank
ЦЗ
44
Tom Grivosti
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
8
Christopher Forrester
ЦП
15
Billy King
ЦФ
8
Адам О'Райли
ЦФ
3
Anto Breslin
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Пит Мэхон
Мура 05
28
Vid Šumenjak
ВР
9
Матич Марушко
ЦЗ
4
Gregor Balažic
ЦЗ
30
Martin Šroler
ЦП
47
Ален Козар
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
99
Клемен Михелак
ЦФ
17
Ян Джапо
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
28
Vito Strakl
ЦФ
Сент-Патрикс
29
Патрик Барретт
ЦЗ
25
Thijs Timmermans
ЦП
7
Serge Atakayi
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
3-1-2-1-3
69
Обрадович
22
37
3
Пучко
14
Лорбек
44
Петкович
11
Коус
8
Бобичанец
99
Шабанхаджай
19
Даку
4
Ципот
3-1-4
94
Ананг
12
44
37
Коттер
8
9
Дойл
3
8
О'Райли
15
99
Шабанхаджай
9
Марушко
9
Марушко
99
Шабанхаджай
11
Коус
30
30
11
Коус
44
Петкович
11
Ципот
11
Ципот
44
Петкович
3
Пучко
7
7
3
Пучко
14
Лорбек
77
Клепач
77
Клепач
14
Лорбек
15
7
7
15
Остались в запасе
Мура 05
Сент-Патрикс
28
Vid Šumenjak
ВР
4
Gregor Balažic
ЦЗ
47
Ален Козар
ЦП
99
Клемен Михелак
ЦФ
17
Ян Джапо
ЦФ
28
Vito Strakl
ЦФ
29
Патрик Барретт
ЦЗ
25
Thijs Timmermans
ЦП
36
Tunde Owolabi
ЦФ
Главный тренер
Пит Мэхон
Остались в запасе
28
Vid Šumenjak
ВР
4
Gregor Balažic
ЦЗ
47
Ален Козар
ЦП
99
Клемен Михелак
ЦФ
17
Ян Джапо
ЦФ
28
Vito Strakl
ЦФ
Остались в запасе
29
Патрик Барретт
ЦЗ
25
Thijs Timmermans
ЦП
36
Tunde Owolabi
ЦФ
Главный тренер
Пит Мэхон
Статистика матча Мура 05 - Сент-Патрикс
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Мура 05
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Мура 05
1 : 2
21.11.2026
Браво
Словения. Первая Лига, 15 тур
Копер
1 : 1
07.11.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 14 тур
Мура 05
0 : 0
01.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 13 тур
Радомлье
1 : 1
27.10.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 12 тур
Мура 05
0 : 0
17.10.2026
НК Нафта Лендава
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Сент-Патрикс
2 : 3
30.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Голуэй Юнайтед
0 : 0
23.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дерри Сити
1 : 0
19.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Сент-Патрикс
1 : 2
16.10.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Слайго Роверс
0 : 1
19.09.2026
Сент-Патрикс
Информация о матче
Стадион:
Фазанерия
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Мура 05
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