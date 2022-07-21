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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Сент-Патрикс - Мура 05
Сент-Патрикс - Мура 05: обзор матча 21 июля 2022
Сент-Патрикс
21.07.2022, четверг, 21:45
Лига конференций, 2 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Мура 05
60'
C. Forrester
28'
М. Даку
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сент-Патрикс - Мура 05
90'
Замена
М. Клепач
️️️️
Л. Бобичанец
85'
Замена
С. Уро
️️️️
Ж. Коус
Замена
T. Owolabi
️️️️
И. Дойл
81'
72'
Желтая карточка
Н. Лорбек
68'
Желтая карточка
К. Ципот
65'
Замена
Д. Шабанхаджай
️️️️
М. Марушко
65'
Замена
Т. Ципот
️️️️
Н. Петкович
ГОЛ! 1:1!
C. Forrester
Пас отдал
И. Дойл
60'
56'
Желтая карточка
Л. Бобичанец
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Даку
3'
Желтая карточка
К. Пучко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Патрикс
94
Джозеф Ананг
ВР
12
Harry Brockbank
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
44
Tom Grivosti
ЦЗ
25
Thijs Timmermans
ЦП
8
Christopher Forrester
ЦП
3
Anto Breslin
ЦФ
8
Адам О'Райли
ЦФ
9
Ион Дойл
ЦФ
Главный тренер
Пит Мэхон
Мура 05
69
Матко Обрадович
ВР
22
Amar Beganović
ЦЗ
9
Матич Марушко
ЦЗ
37
Darick Kobie Morris
ЦЗ
3
Клемен Пучко
ПЗ
14
Ник Лорбек
ОП
44
Никола Петкович
ЦП
8
Лука Бобичанец
АП
11
Жига Коус
ПП
4
Кай Ципот
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Сент-Патрикс
29
Патрик Барретт
ЦЗ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
7
Serge Atakayi
ЦФ
15
Billy King
ЦФ
Мура 05
4
Gregor Balažic
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
44
Самсондин Уро
ОП
47
Ален Козар
ЦП
30
Martin Šroler
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
99
Клемен Михелак
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
28
Vito Strakl
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
3-2-3
94
Ананг
12
37
Коттер
44
25
8
9
Дойл
8
О'Райли
3
4-1-2-1-2
69
Обрадович
3
Пучко
9
Марушко
37
22
14
Лорбек
11
Коус
44
Петкович
8
Бобичанец
19
Даку
4
Ципот
9
Дойл
36
36
9
Дойл
11
Коус
44
Уро
44
Уро
11
Коус
44
Петкович
11
Ципот
11
Ципот
44
Петкович
9
Марушко
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
9
Марушко
8
Бобичанец
77
Клепач
77
Клепач
8
Бобичанец
Остались в запасе
Сент-Патрикс
Мура 05
29
Патрик Барретт
ЦЗ
7
Serge Atakayi
ЦФ
15
Billy King
ЦФ
Главный тренер
Пит Мэхон
4
Gregor Balažic
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
47
Ален Козар
ЦП
30
Martin Šroler
ЦП
99
Клемен Михелак
ЦФ
28
Vito Strakl
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
Остались в запасе
29
Патрик Барретт
ЦЗ
7
Serge Atakayi
ЦФ
15
Billy King
ЦФ
Остались в запасе
4
Gregor Balažic
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
47
Ален Козар
ЦП
30
Martin Šroler
ЦП
99
Клемен Михелак
ЦФ
28
Vito Strakl
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
Главный тренер
Пит Мэхон
Статистика матча Сент-Патрикс - Мура 05
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Сент-Патрикс
2 : 3
30.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Голуэй Юнайтед
0 : 0
23.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дерри Сити
1 : 0
19.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Сент-Патрикс
1 : 2
16.10.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Слайго Роверс
0 : 1
19.09.2026
Сент-Патрикс
Мура 05
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Мура 05
1 : 2
21.11.2026
Браво
Словения. Первая Лига, 15 тур
Копер
1 : 1
07.11.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 14 тур
Мура 05
0 : 0
01.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 13 тур
Радомлье
1 : 1
27.10.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 12 тур
Мура 05
0 : 0
17.10.2026
НК Нафта Лендава
Информация о матче
Стадион:
Фазанерия
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Сент-Патрикс
Мура 05
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