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Лига конференций 2026/2027
Слайго Роверс - Мазервелл
Слайго Роверс - Мазервелл: обзор матча 28 июля 2022
Слайго Роверс
28.07.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Мазервелл
4'
S. Blaney
90+1'
M. Mata
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Слайго Роверс - Мазервелл
ГОЛ! 2:0!
M. Mata
Пас отдал
Н. Пиджнакер
90'
+1
90'
Желтая карточка
J. Efford
Замена
Ф. Ливак
️️️️
W. Fitzgerald
90'
Замена
Н. Пиджнакер
️️️️
D. Cawley
79'
71'
Замена
S. Solholm Johansen
️️️️
B. Mugabi
Замена
M. Mata
️️️️
N. Morahan
70'
69'
Замена
J. Efford
️️️️
Р. Тирни
69'
Замена
Ш. Госс
️️️️
B. Maguire
63'
Желтая карточка
П. МакГинн
47'
Желтая карточка
Д. Моррис
46'
Замена
К. Шилдс
️️️️
Б. Спиттал
Желтая карточка
M. Mata
25'
Желтая карточка
A. McDonnell
16'
ГОЛ! 1:0!
S. Blaney
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слайго Роверс
11
Karl O'Sullvan
ЦЗ
3
Paddy Kirk
ЦЗ
24
William Fitzgerald
ЦП
2
Lewis Banks
ЦФ
31
Luke McNicholas
ЦФ
26
Garry Buckley
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
0
D. Cawley
ЦФ
4
Niall Morahan
ЦФ
17
Adam McDonnell
ЦФ
9
Айдан Кина
ЦФ
Главный тренер
Джон Рассел
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
5
Рики Лами
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
33
Jake Carroll
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
23
Джош Моррис
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Слайго Роверс
40
John Vasey
ВР
44
Daire McCarthy
ЦЗ
4
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
41
Eanna Clancy
ЦП
34
Kailin Barlow
ЦП
31
Conor Walsh
ЦФ
60
Richard Brush
ЦФ
18
Max Mata
ЦФ
6
G. Bolger
ЦФ
23
Франк Ливак
ЦФ
12
Mark Byrne
ЦФ
25
Cillian Heaney
ЦФ
Мазервелл
21
Matty Connolly
ВР
30
Sam Campbell
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
12
Scott Fox
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
2-1-5
11
3
24
0
9
Кина
17
4
5
4-3-3
31
Келли
15
16
МакГинн
22
5
Лами
8
Слаттери
16
Спиттал
26
Тирни
23
Моррис
99
ван Веен
33
0
4
Пиджнакер
4
Пиджнакер
0
4
18
18
4
24
23
Ливак
23
Ливак
24
15
15
15
15
22
16
Госс
16
Госс
22
26
Тирни
28
28
26
Тирни
16
Спиттал
29
Шилдс
29
Шилдс
16
Спиттал
Остались в запасе
Слайго Роверс
Мазервелл
40
John Vasey
ВР
44
Daire McCarthy
ЦЗ
41
Eanna Clancy
ЦП
34
Kailin Barlow
ЦП
31
Conor Walsh
ЦФ
60
Richard Brush
ЦФ
6
G. Bolger
ЦФ
12
Mark Byrne
ЦФ
25
Cillian Heaney
ЦФ
Главный тренер
Джон Рассел
21
Matty Connolly
ВР
30
Sam Campbell
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
12
Scott Fox
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
40
John Vasey
ВР
44
Daire McCarthy
ЦЗ
41
Eanna Clancy
ЦП
34
Kailin Barlow
ЦП
31
Conor Walsh
ЦФ
60
Richard Brush
ЦФ
6
G. Bolger
ЦФ
12
Mark Byrne
ЦФ
25
Cillian Heaney
ЦФ
Остались в запасе
21
Matty Connolly
ВР
30
Sam Campbell
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
12
Scott Fox
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
Главный тренер
Джон Рассел
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Слайго Роверс - Мазервелл
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Слайго Роверс
2 : 2
30.10.2026
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шелбурн
5 : 1
09.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Слайго Роверс
0 : 1
19.09.2026
Сент-Патрикс
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
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