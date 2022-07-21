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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Мазервелл - Слайго Роверс
Мазервелл - Слайго Роверс: обзор матча 21 июля 2022
Мазервелл
21.07.2022, четверг, 21:45
Лига конференций, 2 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Слайго Роверс
27'
А. Кина
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Слайго Роверс
77'
Замена
M. Mata
️️️️
A. McDonnell
75'
Желтая карточка
L. Banks
Желтая карточка
B. Maguire
67'
Замена
Р. Тирни
️️️️
К. Шилдс
65'
27'
ГОЛ! 0:1!
А. Кина
Пас отдал
G. Buckley
14'
Желтая карточка
S. Blaney
Желтая карточка
J. Carroll
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
33
Jake Carroll
ЦФ
23
Джош Моррис
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Слайго Роверс
11
Karl O'Sullvan
ЦЗ
3
Paddy Kirk
ЦЗ
24
William Fitzgerald
ЦП
31
Luke McNicholas
ЦФ
9
Айдан Кина
ЦФ
17
Adam McDonnell
ЦФ
4
Niall Morahan
ЦФ
0
D. Cawley
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
26
Garry Buckley
ЦФ
2
Lewis Banks
ЦФ
Главный тренер
Джон Рассел
Мазервелл
30
Sam Campbell
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
26
Росс Тирни
ЦП
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
Слайго Роверс
18
Robert McCourt
ЦП
34
Kailin Barlow
ЦП
41
Eanna Clancy
ЦП
60
Richard Brush
ЦФ
4
Нандо Пиджнакер
ЦФ
23
Франк Ливак
ЦФ
12
Mark Byrne
ЦФ
25
Cillian Heaney
ЦФ
18
Max Mata
ЦФ
4-1-4
31
Келли
15
16
МакГинн
22
5
Лами
8
Слаттери
33
99
ван Веен
29
Шилдс
23
Моррис
2-1-5
11
3
24
4
2
26
5
0
29
Шилдс
26
Тирни
26
Тирни
29
Шилдс
Спиттал
28
28
Спиттал
17
18
18
17
Остались в запасе
Мазервелл
Слайго Роверс
30
Sam Campbell
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
18
Robert McCourt
ЦП
34
Kailin Barlow
ЦП
41
Eanna Clancy
ЦП
60
Richard Brush
ЦФ
4
Нандо Пиджнакер
ЦФ
23
Франк Ливак
ЦФ
12
Mark Byrne
ЦФ
25
Cillian Heaney
ЦФ
Главный тренер
Джон Рассел
Остались в запасе
30
Sam Campbell
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
Остались в запасе
18
Robert McCourt
ЦП
34
Kailin Barlow
ЦП
41
Eanna Clancy
ЦП
60
Richard Brush
ЦФ
4
Нандо Пиджнакер
ЦФ
23
Франк Ливак
ЦФ
12
Mark Byrne
ЦФ
25
Cillian Heaney
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Джон Рассел
Статистика матча Мазервелл - Слайго Роверс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Слайго Роверс
2 : 2
30.10.2026
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шелбурн
5 : 1
09.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Слайго Роверс
0 : 1
19.09.2026
Сент-Патрикс
Информация о матче
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