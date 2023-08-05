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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Монтеррей - Портленд
Монтеррей - Портленд: обзор матча 05 августа 2023
Монтеррей
05.08.2023, суббота, 05:00
Кубок лиг Северной Америки, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Портленд
45+1'
М. Меса
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Монтеррей - Портленд
85'
Замена
Я. Незгода
️️️️
Д. Асприлья
85'
Замена
М. Араухо
️️️️
Х. Москера
Замена
С. Вегас
️️️️
Х. Гальярдо
82'
Замена
E. Gutiérrez
️️️️
С. Медина
82'
80'
Желтая карточка
Д. Жупарич
Желтая карточка
М. Меса
79'
Замена
Р. Фуньес Мори
️️️️
J. Cortizo
76'
73'
Замена
С. Бланко
️️️️
С. Морено
Замена
С. Каналес
️️️️
Х. Рохас
68'
62'
Замена
Й. Чара
️️️️
М. Лориа
62'
Замена
Ф. Мора
️️️️
Ф. Боли
ГОЛ! 1:0!
М. Меса
Пас отдал
Л. Ромо
45'
+1
Желтая карточка
Х. Рохас
39'
28'
Желтая карточка
Х. Москера
Желтая карточка
Х. Гальярдо
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монтеррей
1
Эстебан Андрада
ВР
20
Хесус Гальярдо
ЛЗ
4
Victor Guzmán
ЦЗ
33
Стефан Медина
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
10
Хоао Рохас
ЛП
7
Луис Ромо
ЦП
6
Omar Govea
ЦП
8
Максимильяно Меса
АП
16
Jordi Cortizo
ЦФ
19
Херман Бертераме
ЦФ
Главный тренер
Хосе Крус
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
29
Хуан Москера
ПЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
44
Марвин Лориа
ПВ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
9
Франк Боли
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Монтеррей
22
Luis Cárdenas
ВР
31
César Ramos
ВР
27
Daniel Parra
ЦЗ
6
Edson Gutiérrez
ЦЗ
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
11
Iker Jareth Fimbres Ochoa
ЦП
40
Jonathan Gonzalez
ЦП
35
Kevin Ortega
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
22
Рожелио Фуньес Мори
ЦФ
9
Ali Ávila
ЦФ
Портленд
36
Ryan Bilichuk
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
92
Ноэль Калискан
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
9
Натан Фогаса
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
4-3-1-2
1
Андрада
20
Гальярдо
33
Медина
15
Морено
4
10
Рохас
6
7
Ромо
8
Меса
19
Бертераме
16
4-2-2-2
31
Ивачич
29
Москера
18
МакГроу
13
Жупарич
26
Браво
8
Паредес
21
Чара
44
Лориа
10
Морено
9
Боли
27
Асприлья
33
Медина
6
6
33
Медина
20
Гальярдо
5
Вегас
5
Вегас
20
Гальярдо
10
Рохас
20
Каналес
20
Каналес
10
Рохас
16
22
Фуньес Мори
22
Фуньес Мори
16
29
Москера
20
Араухо
20
Араухо
29
Москера
10
Морено
29
Бланко
29
Бланко
10
Морено
44
Лориа
8
Чара
8
Чара
44
Лориа
27
Асприлья
11
Незгода
11
Незгода
27
Асприлья
9
Боли
99
Мора
99
Мора
9
Боли
Остались в запасе
Монтеррей
Портленд
22
Luis Cárdenas
ВР
31
César Ramos
ВР
27
Daniel Parra
ЦЗ
11
Iker Jareth Fimbres Ochoa
ЦП
40
Jonathan Gonzalez
ЦП
35
Kevin Ortega
ЦП
9
Ali Ávila
ЦФ
Главный тренер
Хосе Крус
36
Ryan Bilichuk
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
9
Натан Фогаса
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
22
Luis Cárdenas
ВР
31
César Ramos
ВР
27
Daniel Parra
ЦЗ
11
Iker Jareth Fimbres Ochoa
ЦП
40
Jonathan Gonzalez
ЦП
35
Kevin Ortega
ЦП
9
Ali Ávila
ЦФ
Остались в запасе
36
Ryan Bilichuk
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
9
Натан Фогаса
ЦФ
Главный тренер
Хосе Крус
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Монтеррей - Портленд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Америка
- : -
29.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Монтеррей
0 : 0
26.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Пумас
0 : 2
22.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 7 тур
Керетаро
0 : 1
15.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Толука
4 : 0
08.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Монтеррей
3 : 3
01.11.2026
Тихуана
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
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