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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Монтеррей - Нэшвилл
Монтеррей - Нэшвилл: обзор матча 16 августа 2023
Монтеррей
16.08.2023, среда, 04:30
Кубок лиг Северной Америки, 1/2 финала
0 : 2
Завершен
Нэшвилл
67'
С. Сарридж
90+6'
Ф. Пико
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Монтеррей - Нэшвилл
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
Ф. Пико
Пас отдал
С. Сарридж
Замена
V. Daniel Lopez Samano
️️️️
М. Меса
89'
Желтая карточка
М. Меса
87'
83'
Желтая карточка
E. Panicco
Желтая карточка
J. Cortizo
81'
78'
Замена
J. Maher
️️️️
А. Мьюил
78'
Замена
S. Davis
️️️️
Д. МакКарти
Замена
A. Ávila
️️️️
O. Govea
76'
Желтая карточка
V. Guzmán
71'
67'
ГОЛ! 0:1!
С. Сарридж
Пас отдал
Х. Мухтар
46'
Замена
С. Сарридж
️️️️
T.
Замена
V. Guzmán
️️️️
Э. Агирре
46'
Замена
J. Cortizo
️️️️
Х. Рохас
46'
45'
Желтая карточка
Ф. Пико
16'
Замена
Ф. Пико
️️️️
Я. Шаффельбург
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монтеррей
1
Эстебан Андрада
ВР
20
Хесус Гальярдо
ЛЗ
14
Эрик Агирре
ЦЗ
33
Стефан Медина
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
10
Хоао Рохас
ЛП
7
Луис Ромо
ЦП
6
Omar Govea
ЦП
8
Максимильяно Меса
АП
20
Серхио Каналес
АП
22
Рожелио Фуньес Мори
ЦФ
Главный тренер
Хосе Крус
Нэшвилл
18
Шакил Мур
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
10
Хани Мухтар
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
12
T.
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Монтеррей
22
Luis Cárdenas
ВР
31
César Ramos
ВР
27
Daniel Parra
ЦЗ
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
6
Edson Gutiérrez
ЦЗ
4
Victor Guzmán
ЦЗ
40
Jonathan Gonzalez
ЦП
35
Kevin Ortega
ЦП
16
Jordi Cortizo
ЦФ
192
Erick Carballo
ЦФ
9
Ali Ávila
ЦФ
27
Victor Daniel Lopez Samano
ЦФ
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
67
Benjamin Martino
ВР
22
Фафа Пико
ЛВ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
54
Sean Davis
ЦП
5
Jack Maher
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
4-3-2-1
1
Андрада
20
Гальярдо
33
Медина
15
Морено
14
Агирре
10
Рохас
6
7
Ромо
20
Каналес
8
Меса
22
Фуньес Мори
3-5-1-2
18
Мур
5
Макнотон
25
Циммерман
10
Мухтар
12
13
МакКарти
2
Ловиц
20
Годой
18
Шаффельбург
19
Мьюил
30
14
Агирре
4
4
14
Агирре
10
Рохас
16
16
10
Рохас
6
9
9
6
8
Меса
27
27
8
Меса
13
МакКарти
54
54
13
МакКарти
18
Шаффельбург
22
Пико
22
Пико
18
Шаффельбург
19
Мьюил
5
5
19
Мьюил
12
9
Сарридж
9
Сарридж
12
Остались в запасе
Монтеррей
Нэшвилл
22
Luis Cárdenas
ВР
31
César Ramos
ВР
27
Daniel Parra
ЦЗ
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
6
Edson Gutiérrez
ЦЗ
40
Jonathan Gonzalez
ЦП
35
Kevin Ortega
ЦП
192
Erick Carballo
ЦФ
Главный тренер
Хосе Крус
1
Joe Willis
ВР
67
Benjamin Martino
ВР
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
16
L. Wyke
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
22
Luis Cárdenas
ВР
31
César Ramos
ВР
27
Daniel Parra
ЦЗ
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
6
Edson Gutiérrez
ЦЗ
40
Jonathan Gonzalez
ЦП
35
Kevin Ortega
ЦП
192
Erick Carballo
ЦФ
Остались в запасе
1
Joe Willis
ВР
67
Benjamin Martino
ВР
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
16
L. Wyke
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
Главный тренер
Хосе Крус
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Монтеррей - Нэшвилл
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Америка
- : -
29.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Монтеррей
0 : 0
26.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Пумас
0 : 2
22.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 7 тур
Керетаро
0 : 1
15.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Толука
4 : 0
08.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Монтеррей
3 : 3
01.11.2026
Тихуана
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
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