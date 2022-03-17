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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Монако - Брага
Монако - Брага: обзор матча 17 марта 2022
Монако
17.03.2022, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Брага
90'
А. Дисаси
20'
А. Руис
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Монако - Брага
ГОЛ! 1:1!
А. Дисаси
Пас отдал
А. Головин
90'
Желтая карточка
Г. Марипан
86'
Замена
Р. Агилар
️️️️
Вандерсон
84'
75'
Замена
Витинья
️️️️
А. Руис
75'
Замена
Ю. Медейрос
️️️️
А. Каштру
69'
Замена
Л. Минейро
️️️️
А. Орта
Желтая карточка
А. Головин
62'
Замена
И. Якобс
️️️️
К. Энрике
62'
62'
Замена
Ф. Моура
️️️️
Р. Гомеш
Замена
Г. Марипан
️️️️
Ж. Лукас
52'
Замена
А. Головин
️️️️
С. Диоп
52'
Замена
М. Боадю
️️️️
Ж. Мартинш
52'
Желтая карточка
Ж. Лукас
40'
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Руис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
21
Родригу Гомеш
ЦП
8
Андре Каштру
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Монако
1
Вито Манноне
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
24
Юссуф Фофана
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Александр Головин
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Майрон Боадю
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
25
Леонарду Бута
ЛЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
7
Берна
АП
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
18
Мигель Фале
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нюбель
12
Энрике
5
Дисаси
5
Бадьяшиль
2
Вандерсон
14
Чуамени
6
Лукас
10
Диоп
10
Мартинш
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
4-3-2-1
1
Матеус
70
Силва
15
Оливейра
6
Карму
3
Тормена
73
Мусрати
6
Орта
21
Гомеш
8
Каштру
21
Орта
9
Руис
6
Лукас
3
Марипан
3
Марипан
6
Лукас
2
Вандерсон
2
Агилар
2
Агилар
2
Вандерсон
10
Диоп
10
Головин
10
Головин
10
Диоп
12
Энрике
4
Якобс
4
Якобс
12
Энрике
10
Мартинш
10
Боадю
10
Боадю
10
Мартинш
21
Гомеш
74
Моура
74
Моура
21
Гомеш
6
Орта
30
Минейро
30
Минейро
6
Орта
8
Каштру
45
Медейрос
45
Медейрос
8
Каштру
9
Руис
9
Витинья
9
Витинья
9
Руис
Остались в запасе
Монако
Брага
1
Вито Манноне
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
12
Тиагу Са
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
7
Берна
АП
18
Мигель Фале
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
7
Берна
АП
18
Мигель Фале
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Монако - Брага
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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